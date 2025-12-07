迪士尼《优兽大都会2》内地票房大收 带动部份周边产品销售增670%
更新时间：10:19 2025-12-07 HKT
发布时间：10:19 2025-12-07 HKT
发布时间：10:19 2025-12-07 HKT
迪士尼动画《优兽大都会2》（内地译《疯狂动物城2》）全球卖座，截至本月3日获6.6亿美元票房，其中首周末连同感恩节档期于北美录得1.58亿美元，全球累计录约5.6亿美元，创下动画电影史上最高全球开画纪录。另一方面，截至今早凌晨零时，《优兽大都会2》内地票房亦已突破28亿元人民币，并带动周边产品热卖。
仅次《复仇者联盟4：终局之战》
据内媒引述灯塔专业版即时数据指出，《优兽大都会2》内地票房已突破28亿元人民币，超越《狂野时速8》成为中国影史进口片票房第2名，仅次于《复仇者联盟4：终局之战》。迪士尼电影官方早前更刊出了一张《优兽大都会2》导演为感谢中国观众而独家绘制的贺图，当中写有「Xie Xie」字样。
多款商品「排单排到几个月后」
央视财经亦报道，《优兽大都会2》热度持续攀升，带动了周边产品。在全球小商品集散地浙江义乌，与《优兽大都会2》联名的挂件、毛绒包等周边产品热销，多款商品更出现「排单排到几个月后」的火热现象，其中有商户直言，「周边产品都没存货了，基本一下线就马上发给客户，订单已经排到明年4月份」。
根据数据显示，《优兽大都会2》上映第一周，相关关键字搜寻量环比增长了225%，其中玩具乐器品类表现亮眼，整体销量环比增长670%。此外，Judy玩偶斜背包、Judy及Nick玩偶大礼盒等销售量按年增长300%。
另有外媒指出，《优兽大都会2》在中国的强劲表现，被视为近年荷里活电影在当地市场最成功的开局。有业内分析亦指，今年《鬼灭之刃》等进口片票房领先，且年底前新片供给较弱，《优兽大都会2》有望带动中国年度总票房逼近500亿元人民币关口，对内地电影市场及消费提振计划具有重要意义。
