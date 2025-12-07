SpaceX据报明年上市 估值料超越OpenAI 马斯克：8000亿美元消息不准确

据外媒《The Information》引述消息报道，马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司SpaceX已知会投资者及金融机构代表，计划明年下半年进行IPO，为SpaceX首次明确提出具体上市时间表。此外，彭博引述消息指出，SpaceX正准备出售内部股份，而且这笔新交易将使SpaceX再次成为全球最具价值初创公司，超过OpenAI在10月时创下的5,000亿美元估值纪录。

不过，马斯克其后在社交媒体上回应称，SpaceX以8,000亿美元估值融资的消息「并不准确」。他指出，SpaceX是一家多年正现金流的公司，每年会进行两次股票回购，为员工和投资者提供流动性，而公司估值提升取决于Starship和星链Starlink的发展，以及获得全球直连手机网络的频谱。

搁置分拆Starlink独立上市

综合外媒报道，过去外界普遍预期SpaceX会先让卫星网路子公司Starlink独立上市，但公司高层近日已正式将分拆计划搁置，主因火箭本业表现强劲，特别是巨型火箭Starship的开发进度超预期，令SpaceX整体公司上市变得更具吸引力。

另一方面，《华尔街日报》指SpaceX正筹备新一轮员工及投资者融资计划，预计其估值将从今年夏天约4,000亿美元，大增至约8,000亿美元，并超越OpenAI成为美国估值最高的私人企业。

或成史上规模最大IPO之一

彭博则指出，根据一份初步方案，SpaceX的每股价格可能定在约300美元，令公司整体估值约5,600亿美元，但交易细节在最终敲定前仍可能变化，估值有望更高。

有市场人士估计，若SpaceX于2026年正式上市，将成为史上规模最大的IPO之一，并可能掀起新一波的太空经济热潮。对于投资者而言，这不仅能直接持有SpaceX，也可能带动相关供应链与同业股价跟涨。