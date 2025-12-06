C朗拿度入股AI初创Perplexity 设专区与球迷互动 「球王」商业王国涵盖服装、酒店、电影

葡萄牙足球巨星基斯坦奴·朗拿度（C朗拿度）入股估值200亿美元的AI初创企业Perplexity AI，拓展其商业版图至打入人工智能（AI）领域。这位身家达14亿美元（折合约109亿港元）的「球王」，商业投资足迹早已遍布全球，并善用个人品牌CR7「揾真银」，包括今年在香港开设的CR7博物馆，以及CR7品牌的服装、香水，以至酒店、 电影制作等。

将推出更多互动体验及周边

C朗拿度拿度及Perplexity AI没有披露具体投资规模及财务条款，Perplexity AI指双方签署了全球合作伙伴关系，并在搜索引擎内上线「C朗拿度互动专区」，让球迷能够实时提问并生成个性化内容。

Perplexity AI又表示，C朗拿度本人正是其产品的深度用户，未来双方将陆续推出更多内容、互动体验及独家周边。为了纪念互动专区上线，Perplexity还发布了一支90秒短片，片中两名年轻球迷讨论C朗拿度的职业数据，包括金靴奖以及多次金球奖的成绩。

C朗拿度在社交媒体上分享投资Perplexity AI原因。

C朗拿度在社交平台X上表示：「好奇心是成就卓越的必要条件。当你每天坚持提出新问题时，你就能获得成功。这就是为甚么我自豪地宣布我对Perplexity的投资。」他又落力为Perplexity宣传，指Perplexity深知卓越始于求知欲，期望鼓励世界不断提问。

Perplexity AI估值200亿美元

Perplexity AI成立于2022年，短短三年迅速崛起成为增长最快的AI企业之一，定位为Google的直接竞争对手，主打「无广告、直接给出答案」的搜索体验。今年9月，这家初创企业在新一轮融资中估值飙升至200亿美元，随后加速布局企业版AI工具、付费订阅及海外市场。

Perplexity已开设C朗专区，让用户透过提问了解球王小知识。

据《彭博》早前估计，C朗拿度身家已达14亿美元，成为首位身家超过十亿的足球员。该评估涵盖C朗拿度职业生涯总收入、投资及代言合约。据统计，2002年至2023年间，他在欧洲足坛的薪金收入已超过5.5亿美元，加上与Nike、Armani、Samsung、Louis Vuitton等品牌的代言合约为他带来巨额收入。

C朗拿度2023年离开欧洲，加盟沙特阿拉伯球会艾纳斯，签下年薪约1.77亿镑（约17.7亿港元）的天价合约，今年初他又与艾纳斯续约两年，据报价值超过2.98亿镑（约30亿港元），并持有球会股份，财富因此更上一层楼。

C朗拿度今年8月访港，到访其香港博物馆。

CR7品牌价值料逾9亿港元

除了今次投资AI初创，C朗拿度的商业投资足迹早已遍布全球，涵盖多个行业，旗下CR7品牌涵盖服装、鞋类、香水、日常配饰、以至健身房，据报品牌价值估计超过1亿欧元（折合逾9亿港元）。CR7品牌今年7月便在尖沙咀K11 MUSEA开设亚洲首间CR7生活博物馆，展示C朗拿度职业生涯的互动展览、奖杯及珍贵纪念品。

CR7品牌服装。

据外媒统计C朗拿度近年投资还包括酒店、医疗、媒体公司、电影制作等：

Pestana CR7酒店

与Pestana集团合作，投资7,500万欧元在葡萄牙丰沙尔、里斯本、西班牙马德里、摩洛哥马拉喀什及纽约开设豪华酒店。

位于葡萄牙里斯本的Pestana CR7酒店。图片来源：酒店网站

Insparya植发诊所

专注头发治疗的医疗集团，2019年于马德里开设首家诊所，现已扩展至葡萄牙、意大利及阿曼。

UR-Marv电影制作公司

2025年4月在伦敦与英国电影制作人Matthew Vaughn合作成立，已制作两部动作片。

Vista Alegre投资

购入葡萄牙著名瓷器和水晶公司10%股份，投资1,730万欧元，还收购了Vista Alegre西班牙30%的股权。

Medialivre媒体集团

投资葡萄牙媒体公司，拥有《Correio da Manhã》、《Record》等多个知名媒体品牌。

Whoop运动表现公司

2024年5月投资的美国运动科技公司，该公司自2012年以来已筹集超过4亿美元风险资本。

WOW FC MMA格斗推广公司

2025年投资的格斗运动项目，计划在沙特阿拉伯举办比赛。

Padel City运动中心

2025年在里斯本投资超过500万欧元建设桨球运动中心。

Jacob & Co手表品牌

合作推出以C朗拿度命名的奢侈手表系列，包括Flight of CR7和Heart of CR7型号。

房地产投资

在葡萄牙里斯本拥有多处豪宅，包括在卡斯卡伊斯建造面积899平方米的豪宅。

