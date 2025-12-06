Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI据报提前发布GPT-5.2新模型 推理能力或胜Google Gemini 3

商业创科
更新时间：14:48 2025-12-06 HKT
发布时间：14:48 2025-12-06 HKT

Google早前推出新一代AI大语言模型Gemini 3大受好评，对OpenAI造成严重威胁，在OpenAI行政总裁奥特曼（Sam Altman）宣布公司进入「红色警报」状态后，据报将提前发布新模型GPT-5.2。

据外媒报道，GPT-5.2模型已完成准备，计划最早于12月9日发布，较原定的12月下旬计划明显提前，有传GPT-5.2性能几乎全面优于Gemini 3及Anthropic的Claude 4.5。报道指，奥特曼日前在内部评估中亦表示，即将推出的GPT-5.2在推理能力上将领先于Gemini 3。

今次大模型升级，直接关系到OpenAI的融资前景，因该公司预计未来几年需消耗数百亿美元用于研发及算力，需要筹集约1000亿美元的巨额资金，能否维持技术领先地位对融资至为关键。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
4小时前
Threads@21acm0630
01:03
荃湾中心单位窗边杂物起火 百人惊醒疏散 男户主吸入浓烟不适
突发
10小时前
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
2025-12-05 14:45 HKT
70年代女星湘漪息影廿载真实一面令人意想不到 曾因一事促使刘德华公开与朱丽蒨关系
70年代女星湘漪息影廿载真实一面令人意想不到 曾因一事促使刘德华公开与朱丽蒨关系
影视圈
6小时前
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
6小时前
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
饮食
5小时前
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
影视圈
5小时前
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
影视圈
19小时前
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
饮食
23小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
2025-12-05 12:49 HKT