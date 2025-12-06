OpenAI据报提前发布GPT-5.2新模型 推理能力或胜Google Gemini 3

Google早前推出新一代AI大语言模型Gemini 3大受好评，对OpenAI造成严重威胁，在OpenAI行政总裁奥特曼（Sam Altman）宣布公司进入「红色警报」状态后，据报将提前发布新模型GPT-5.2。

据外媒报道，GPT-5.2模型已完成准备，计划最早于12月9日发布，较原定的12月下旬计划明显提前，有传GPT-5.2性能几乎全面优于Gemini 3及Anthropic的Claude 4.5。报道指，奥特曼日前在内部评估中亦表示，即将推出的GPT-5.2在推理能力上将领先于Gemini 3。

今次大模型升级，直接关系到OpenAI的融资前景，因该公司预计未来几年需消耗数百亿美元用于研发及算力，需要筹集约1000亿美元的巨额资金，能否维持技术领先地位对融资至为关键。