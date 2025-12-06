港投公司年报「耐心」地修饰辞令｜蓝血工厂

香港投资管理有限公司（HKIC）交出了那份千呼万唤的2024年年报 ，封面设计得颇有「国际大都会」的气派，维港天际线蓝得令人心醉 。这本厚厚的文件，洋溢著一种名为「耐心资本」的哲学气息 。在这个急功近利的时代，「耐心」二字，听起来就像一位穿著燕尾服的英国管家，劝你不要急著看账单，先喝杯伯爵茶。

这份报告最令人玩味之处，不在于写了甚么，而在于没写甚么。

「1元带动6元」钱从何来

首先，官方宣称投资组合中，香港项目占比34%，内地占62% 。这个比例的「大增」，若是与几年前的一片空白相比，当然是天文数字。但细看这些所谓的「香港故事」，大多是像思谋（SmartMore）、百图生科（BioMap）、银河通用（GalaxyBot）这类「硬科技」新贵。它们固然在香港设了个办公室，或者与本地大学签了几纸合作协议 ，但其根基与血脉，究竟是流著香江的血，还是纯粹借个「超级联系人」的招牌出海，明眼人心中有数。将这些过江龙统统归类为「香港占比」，在统计学上，诚然是一种「讲好香港故事」的高超艺术。

更令人好奇的是那著名的「1元带动6元」杠杆神话 。年报声称，港投公司每投1元，就能引来市场6元的资金。这听起来像极了圣经里的「五饼二鱼」。然而，这6元是从哪里来的？报告里语焉不详。究竟是国际大鳄闻风而至，还是那些拿了港投公司资金的普通合伙人（GP），为了凑数而把自己的旧钱、或是左手交右手的关联资金也算进去？

合作GP名单何不大方列出

这就引出了另一个巨大的黑洞：General Partners（GP）在哪里？年报里提到了与戈壁创投（Gobi Partners）搞了个「G-RIF」基金 ，也提到了Brizan Ventures ，但对于那一张据称已投资超过150个项目的庞大清单 ，合作的GP名单却如国家机密般隐讳。在西方文明的金融世界，Sovereign Wealth Fund（主权基金）的运作讲究的是Transparency（透明度）。既然是用纳税人的几百亿去「博」，为何连跟谁以此为伍都不能大大方方列出来？是怕公众知道某些GP的背景太过「红色」？还是怕被人发现这个圈子其实小得可怜，来来去去都是那几位「老朋友」在围炉取暖？

最讽刺的，莫过于那种「报喜不报忧」的东方美德。年报里全是「独角兽」、「上市申请」、「战略合作」 ，仿佛这640亿资产是一个只赚不赔的聚宝盆。坊间盛传、一度闹得沸沸扬扬的「哪吒汽车」风波，在整份报告里竟然「人间蒸发」。如果港投公司真的如传闻般涉足其中，或者曾与这类后来「爆煲」或陷入困境的企业有过接触，年报的沉默，便不是「耐心」，而是「心虚」。一份专业的投资报告，若连Risk Management（风险管理）的失败案例都没勇气面对，只会堆砌「营运利润23亿」 这种数字游戏，那么它的参考价值，恐怕还不如马会的赔率表。

纳税人需清清楚楚流水账

所谓「耐心资本」 ，在这个瞬息万变的金融战场，有时不过是「套牢」的委婉说法。当资金变成了长期无法退出的「不动产」，当局者便只好告诉你：请有耐心，国家在下一盘很大的棋，目的是「重塑香港新想像」 。

只是，纳税人的钱不是神学，不需要这种充满禅意的想像。他们需要的，或许只是一份清清楚楚、连失败都敢写进去的流水账。但在这个连「哪吒」都不能提的魔幻现实里，期待这种透明度，看来我们需要的不是耐心，而是幻想。

蓝血工厂