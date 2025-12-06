六大商会支持选出有为立法会议员 取消抽奖活动转为捐款及物资

香港工商界对大埔宏福苑火灾表示深切关注及深感悲痛，并向死伤者及其家属致以最诚挚的慰问。香港中华总商会、香港中华厂商联合会、香港工业总会、香港总商会、香港中国企业协会、香港中华出入口商会原定联合举办「共建未来・感谢有您」商界同盟全城大抽奖活动，感谢市民在立法会选举中投票。现为响应特区政府呼吁，全力支援受灾居民走出困难时刻，六大商会决定取消大抽奖活动。六大商会并获得各赞助商承诺将原本用作赞助大抽奖的礼物转为捐款及物资，支援受灾居民及其家属，总数近6800万元。

当中包括恒基兆业地产集团透过李兆基基金捐出1207万元、嘉华集团捐出1207万元、周大福珠宝及京东集团分别捐出1000万元、信和集团捐出865万元、电讯盈科及香港电讯捐出500万元、中国太平慈善基金会捐出362万元物资，粤海控股集团捐出350万元物资、以及理文造纸有限公司捐出300万元物资。

捐款及物资累计逾5亿元

「共建未来・感谢有您」活动旨在回馈选民对建设美好香港的参与，然而宏福苑火灾造成多人伤亡，居民一夜丧失家园，全城深感痛心。六大商会即时动员属下会员和企业踊跃捐款和捐赠物资，累计超过5亿元。六大商会及本港工商界深信此举能凝聚各方力量，传递守望相助的精神，让受灾居民感受到商界及社会的温暖与支持。

六大商会希望借此感谢原本为大抽奖活动提供场地和人力物力支援的信和集团、新鸿基地产以及港铁公司。六大商会将继续与社会各界携手应对挑战，一同助力香港经济与社会的复元与发展，并希望在这艰难时刻与全港市民并肩同行。

政商各界携手聚焦灾后支援

六大商会亦呼吁市民积极参与12月7日举行的立法会选举，踊跃投票，让新一届立法会议员能尽早履职，携手与特区政府、工商和社会各界聚焦包括灾后支援、推动重建等工作。