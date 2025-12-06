Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

租金接近供楼成本 远东发展邱达昌料楼市已见底

商业创科
更新时间：09:45 2025-12-06 HKT
发布时间：09:45 2025-12-06 HKT

远东发展（035）执行董事、主席兼行政总裁邱达昌认为，香港楼市已见底，并指当前租金水平已接近供楼成本，而从历史经验看，此情况通常代表楼市见底。他预期，随着美国减息步伐延续、人民币走强而美元偏弱，内地购买力将持续流入，香港住宅市场将重回（is coming back）。邱达昌透露，近期多间发展商已陆续上调售价，该公司亦随市场调整定价。据其了解，香港新楼买家中约40%至50%来自内地，此需求有望带动今年新楼成交量突破2万套。

远展料未来核心业务收入破百亿

远展首席财务总监张伟雄表示，将在未来两年聚焦降低负债。针对今年9月底到期的27亿港元融资，过半已完成续贷或偿还，余下部分将于明年分批协商，并获主要合作银行支持。

邱达昌称，该公司冀于两年内将调整后杠杆比率降至约50%至55%，认为降到该比例后，才有动力重新买地。其执行董事兼联席董事总经理邱咏筠补充，减债是核心目标，后续会继续推进资产处置，优先考虑出售部分五六星级酒店权益，又认为中日关系紧张对香港零售业影响有限。而香港正推行「盛事经济」，旗下酒店在演唱会、体育赛事期间，房价可从平日千余港元大幅上涨至4000至5000元。故远展未来将进一步挖掘体育、文化旅游等IP的潜力，以持续提升酒店营运效益。

土储分布香港、内地、英国及澳洲

邱达昌称，该公司土储充足，分布于香港、内地、英国及澳洲，若全数售罄，预计可实现1000亿元盈利。未来将持续聚焦核心业务，目标营业额突破百亿元，其中六七十亿元来自楼盘销售，三四十亿元来自酒店等持续性收入。

旗下启德柏蔚森项目已累售792伙，套现近56亿元，预计未来3个月内还清项目银行借贷。下半年将以「重价」方式销售，未来不排除加价3%至4%。邱达昌透露正与政府商讨蓝地站及荃湾油柑头地皮两幅地皮的补地价。长远而言，看好旗下万余个住宅单位，及上海数千个舖位和长租公寓项目的租赁潜力，料未来十年租金收益将强劲增长。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
Threads@21acm0630
荃湾中心单位窗边杂物起火 百人惊醒疏散 男户主吸入浓烟不适
突发
6小时前
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
20小时前
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
影视圈
14小时前
大埔宏福苑五级火｜网传穗禾苑揭发拆棚工人吸烟  遭即时解雇
大埔宏福苑五级火｜网传穗禾苑揭发拆棚工人吸烟  遭即时解雇
突发
7小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
22小时前
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
饮食
19小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
2025-12-04 17:52 HKT
连锁茶楼水壶缝隙暗藏曱甴 港人叹「卫生情况堪忧」 网民称非首次：睇见都唔想食！
连锁茶楼水壶缝隙暗藏曱甴 港人叹「卫生情况堪忧」 网民称非首次：睇见都唔想食！
饮食
19小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 当局今出动推土机挖泥机清走竹棚
突发
12分钟前
宏福苑五级火｜60年代邵氏女星超渡亡灵及祈福 曾嫁陈鸿烈长居香港 传因第三者离婚
宏福苑五级火｜60年代邵氏女星超渡亡灵及祈福 曾嫁陈鸿烈长居香港 传因第三者离婚
影视圈
12小时前