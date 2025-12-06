租金接近供楼成本 远东发展邱达昌料楼市已见底

远东发展（035）执行董事、主席兼行政总裁邱达昌认为，香港楼市已见底，并指当前租金水平已接近供楼成本，而从历史经验看，此情况通常代表楼市见底。他预期，随着美国减息步伐延续、人民币走强而美元偏弱，内地购买力将持续流入，香港住宅市场将重回（is coming back）。邱达昌透露，近期多间发展商已陆续上调售价，该公司亦随市场调整定价。据其了解，香港新楼买家中约40%至50%来自内地，此需求有望带动今年新楼成交量突破2万套。

远展料未来核心业务收入破百亿

远展首席财务总监张伟雄表示，将在未来两年聚焦降低负债。针对今年9月底到期的27亿港元融资，过半已完成续贷或偿还，余下部分将于明年分批协商，并获主要合作银行支持。

邱达昌称，该公司冀于两年内将调整后杠杆比率降至约50%至55%，认为降到该比例后，才有动力重新买地。其执行董事兼联席董事总经理邱咏筠补充，减债是核心目标，后续会继续推进资产处置，优先考虑出售部分五六星级酒店权益，又认为中日关系紧张对香港零售业影响有限。而香港正推行「盛事经济」，旗下酒店在演唱会、体育赛事期间，房价可从平日千余港元大幅上涨至4000至5000元。故远展未来将进一步挖掘体育、文化旅游等IP的潜力，以持续提升酒店营运效益。

土储分布香港、内地、英国及澳洲

邱达昌称，该公司土储充足，分布于香港、内地、英国及澳洲，若全数售罄，预计可实现1000亿元盈利。未来将持续聚焦核心业务，目标营业额突破百亿元，其中六七十亿元来自楼盘销售，三四十亿元来自酒店等持续性收入。

旗下启德柏蔚森项目已累售792伙，套现近56亿元，预计未来3个月内还清项目银行借贷。下半年将以「重价」方式销售，未来不排除加价3%至4%。邱达昌透露正与政府商讨蓝地站及荃湾油柑头地皮两幅地皮的补地价。长远而言，看好旗下万余个住宅单位，及上海数千个舖位和长租公寓项目的租赁潜力，料未来十年租金收益将强劲增长。

