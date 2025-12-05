许正宇指AI属生产力提升强大引擎 政府列重要战略

财经事务及库务局局长许正宇表示，当前生成式人工智能（AIGC）正从概念走向广泛落地，逐步融入金融服务、客户体验、风险管理以及日常营运的各方面，越来越多本地企业，开始把聊天机械人、智能文档处理、数据分析助理等工具融入业务，既提升了人力资源的运用，更让决策变得更精准、更迅速。他指，这股由下而上的AI应用热潮，正与香港国际化、与内地及全球市场高度联系的独特优势相互配合，让本港在全球人工智能浪潮中运筹帷幄。

助企业快速创新方案落地开花

许正宇表示，政府一直把发展金融科技及负责任应用人工智能列为重要战略，包括去年10月发表金融市场负责任应用人工智能的政策宣言，并相继推出生成式人工智能沙盒、绿色及可持续金融科技概念验证资助计划、「FiNETech系列」活动等，协助金融机构与科技企业精准对接，帮助企业快速将创新方案落地开花。

本地金融科企逾1200家

他引述数据指出，一些研究指出，75%的香港金融机构已推出或正在筹划生成式人工智能用例，充分显示本港在这一领域已走在国际前列，这些举措正是让企业能够以更低成本、更安全的方式拥抱人工智能，实现科技自立，增强竞争力。他续说，目前香港拥有超过1200家金融科技企业，按年增长约10%，当中包括8家数字银行、4家虚拟保险公司及11家持牌数字资产交易平台，为中小企业提供丰富的数码金融服务与资金支持。

生成式AI前所未有速度改变商业生态

许正宇还指出，当下全球数字经济加速演进，生成式人工智能正以前所未有的速度改变企业运营模式与商业生态。他指，根据市场机构今年的全球调查，高达71%的环球企业已至少在一个业务领域采用生成式AI，较去年上升6个百分点。许指出，这股浪潮已从试验阶段全面走向广泛应用，涵盖销售、产品开发、客户服务等多个核心领域，在市场推广和销售方面的应用更高达42%，充分展现人工智能正在成为推动生产力提升的强大引擎。