「大疆教父」回湘创业 捧出估值百亿IPO 剑指2026年盈利

据星岛环球网报道，在历经三次递交招股书后，「大疆教父」李泽湘与矽谷资深专家马潍联合创立的希迪智驾科技股份有限公司（下称「希迪智驾」），终于在港股上市进程中取得关键突破。

11月底，希迪智驾通过了港交所主板聆讯，以18C规则推进IPO，中金公司、中信建投国际、平安证券（香港）担任联席保荐人。公司有望成为首家登陆港股的商用车自动驾驶企业，12月1日，其已启动上市前PDIE（Pre-Deal Investor Education），目标规模约1.5亿—2亿美元。

希迪智驾正身处一个高速增长但竞争日趋白热化的赛道。在智慧矿山「无人化」政策持续加码下，露天无人驾驶矿卡市场迎来爆发。这一赛道吸引了多方巨头入局，包括华为联合徐工、华能布局产业协同，中科院孵化的中科慧拓深耕技术落地，易控智驾等同业公司也加速上市进程，这使得行业「第一股」之争变得异常激烈。

在此背景下，上市进度暂时领先的希迪智驾有望拔得头筹。然而，公司持续亏损的现状也成为市场关注的焦点。针对盈利质疑，其联合创始人、副董事长兼首席架构师马潍近期在一场调研中回应称，亏损主要受大额员工股权激励支出影响，剔除该部分后实际亏损可控，并预计公司可在2026年实现正向盈利。

非现金股权激励拖累利润

2017年，「大疆教父」的湘籍科学家李泽湘返乡创业，与马潍一起创立了长沙智能驾驶研究院，后更名为「希迪智驾」。公司现为国内商用车自动驾驶赛道的头部企业，业务主要覆盖自动驾驶矿卡、智能物流车解决方案以及车路协同（V2X）等关键技术领域。有别于其他企业主攻乘用车自动驾驶的路径，该公司锚定矿区、物流园等封闭场景作为商业化突破口。

在封闭场景中，矿区的「无人化」需求尤为迫切。马潍在近期接受《星岛》等媒体调研时指出，矿区具有市场及政策双重刚需。

一方面，矿区作业环境极端，粉尘大、路况复杂、位置偏远，安全风险高，叠加年轻人对高风险驾驶岗位的从业意愿持续走低，少人化乃至无人化成为矿企降本增效的必然选择；另一方面，国家矿山安监局等七部门于2024年4月出台的政策明确要求，到2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，政策红利进一步催化市场需求。

这一趋势并非中国独有，全球目前都存在降本增效与生产安全的核心诉求。第三方机构预测，全球矿区无人驾驶解决方案的市场规模将从2024年的50亿元（人民币，下同）攀升至2030年的580亿元。

在行业的东风下，希迪智驾业务规模持续扩张。招股书显示，2022年-2024年及2025年上半年，公司服务的客户数量从44名迅速增长至152名；截至2025年上半年，已交付304辆自动驾驶矿卡及100套独立自动驾驶卡车系统，并收到357辆自动驾驶矿卡及290套独立自动驾驶卡车系统的指示性订单。

从经营业绩来看，2022-2024年，希迪智驾的收入从0.31亿元迅速增长至4.10亿元，年复合增长率为263.1%；2025年上半年则同比增长57.9%至4.08亿元。这主要由于封闭环境自动驾驶解决方案的销售量增加，以及对应客群扩大，目前该业务的收入贡献已接近93%。

不过，与高增长收入形成反差的是，亏损规模却呈扩大态势。2022年-2024年，公司净亏损累计10.99亿元，其中去年亏损5.81亿元；2025年上半年亏损扩大271.3%至4.55亿元。这种「增收不增利」的表现，也成为其冲刺上市过程中，外界所关注的核心争议点。

针对市场质疑，马潍回应称，亏损扩大主要受大额非现金员工股权激励开支影响，剔除这部分后实际亏损在可控范围内。数据显示，2024年及2025年上半年，希迪智驾以股份为基础的付款（即向管理层及关键员工授出股权奖励）分别为3.14亿元、2.67亿元，经调整净亏损分别为1.27亿元、1.11亿元。

马潍还透露了盈利时间表，即预计2025年公司可接近盈亏临界点，至2026年或实现正向盈利。

竞争白热化倒逼持续投入 借IPO补充「弹药」

面对矿区自动驾驶矿卡的庞大蓝海市场，近年来国内玩家加速涌入，赛道竞争日趋白热化。

除了希迪智驾，布局这一领域的企业既有踏歌智行、中科慧拓（由中国科学院自动化研究所孵化）等早期入局者，也有华能睿驰这类手握徐工、华能、华为等巨头资源的实力玩家。此外，包括临工重机、三一重工等主机厂也凭借产业链优势跨界布局，行业竞争呈现多维度。

而赛道集中度高的特点，则进一步加剧了竞争压力。招股书显示，2024年按收入计算，中国的自动驾驶矿卡解决方案市场中，前五大市场参与者的市场份额合计约97%，其中希迪智驾以12.9%市场份额排行第三。这意味著，希迪智驾若想继续巩固甚至提高市占率，需要在技术叠代、人才储备、市场拓展等多方面持续加大投入，这对公司的资金实力提出了更高要求。

为应对竞争，希迪智驾始终保持高强度投入。2022年-2024年及2025年上半年，公司研发开支分别为1.11亿元、0.90亿元、1.93亿元及1.51亿元，分别占当期收入的355.8%、68.2%、47.1%及37.0%；截至今年上半年末，公司研发团队占员工总数的54.1%。

同时，马潍亦提及，希迪智驾采用「硬科技产品公司」定位，专注销售自动驾驶整车或系统，不涉足客户后续运营。这种「不与客户争利」的商业模式，虽然牺牲了技术授权、运营服务等持续收益，却也成了其获取市场信任、拓展客户的独特优势。

而持续的竞争压力与高额研发投入，使得希迪智驾本次港股上市的募资需求、估值合理性备受市场关注。

从估值来看，该公司已进行8轮融资，引入了红杉资本、新鼎资本、联想、百度、湘江国投等机构，IPO前估值约90亿元，恰好满足港交所18C规则100亿港元（折合约人民币89亿元）的最低估值门槛。但在表观亏损超10亿元的背景下，这一估值未来是否能得到进一步提升还有待观察。

作为支撑未来竞争与研发的关键，希迪智驾本次港股上市的募资规划与时间点目前已逐步明晰。鉴于公司与投资人之间还存在对赌协议，即2026年2月5日前需完成上市，否则可能触发回购条款，外界预测，其不久后就将启动招股程序。

12月4日，《星岛》就上市节点事宜向希迪智驾求证，对方表示，相关安排以官方公告为准。