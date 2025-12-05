Google推出Workspace Studio 不懂编程也可自订AI代理

许多企业明知AI Agent能自动处理复杂任务，也想靠它降本增效，但就难以融入实际业务。对此，Google新推出的Workspace Studio就可以帮到手，它以Gemini 3多模态理解能力为基础，能够「设计、管理与共享AI代理」，即使不懂编程或专用语法，用户也能够创建自订AI代理，在几分钟内就可打造能理解上下文且具推理能力的自动化流程。

用户只需输入指令，系统即会自动构建相应代理。

三步让AI代理自动执行工作

与传统的自动化流程不同，以Gemini 3为核心的Workspace Studio AI代理能分析情感、生成内容、进行智能优先排序及智慧通知等。实际上，Workspace Studio的AI代理主要由三大部分组成，包括：

触发器（Starters）：设定启动条件，如特定时间、接收指定联络人的电邮。

执行步骤（Steps）：决定代理的工作，如起草回复、新增文件内容或提取资讯。

自订可变因素（Variables）：设定步骤中的变项，例如套用Gemini回复、讯息发送者或表格回应等。

按照以上三项，无需利用编程，非工程背景的一般用户也可以将不同步骤做成节点，串成流程，自订AI代理，让代理自动执行工作。

可与主流办公软件联动

现时，Workspace Studio能够整合Gmail、Chat、Drive及其他Google生产力应用，以及Asana、Jira、Mailchimp、Salesforce等外部主流办公软件。

全面开放给企业版用户

实际操作上，以Gmail为例，用户只需输入指令：「若电邮内有需要回复的问题，将其标记为待回复并在Chat中通知我」，系统即会自动构建相应代理。AI代理就能进一步从电邮及附件中抽取重要资讯，如行动项目、发票编号等。此外，用户可以与团队共享AI代理，加强协作。

另外，使用AI代理时，用户无需开启新页面，可透过网页版应用右上角的快捷图标启用。另外，用户可以查看专属网站管理相关功能，页面内包含「探索」、「我的代理」与「活动记录」等分页。

使用AI代理时，用户无需开启新页面，可透过网页版应用右上角的快捷图标启用。

据官方称，Workspace Studio已全面开放给企业版（Business 与 Enterprise）用户。