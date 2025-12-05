美国两党拟立法禁止英伟达对华出口AI晶片 参议员称国家安全至关重要

据彭博报道，美国共和及民主两党计划提出立案，将禁止英伟达（NVDA）向中国出口先进人工智能晶片。

该法案名为《安全可行出口法案》(Secure and Feasible Exports Act, SAFE Act)，将命令商务部至少30个月内停止向包括中国和俄罗斯在内的竞争对手发放晶片销售出口许可证。任何比已获准出口到这些国家的处理器更强大的晶片都将受到该措施约束，包括AMD及Alphabet旗下Google的晶片。

拟禁售H200及Blackwell

据报道，参议院外交关系委员会的关键共和党和民主党成员支持这项立法，称将有效禁止英伟达向中国客户销售其H200 AI晶片或更先进的Blackwell产品。共和党参议员Pete Ricketts表示，该法案对于维持美国在人工智能领域超越中国的优势至关重要。他在一份声明中说：「最好的AI晶片由美国公司制造。拒绝北京获取这些AI晶片对我们的国家安全至关重要。」

《安全可行出口法案》的出现，是在英伟达行政总裁黄仁勋与参议院银行委员会共和党成员闭门会面的一天之后，该委员会对出口管制计划具有管辖权。黄仁勋周三又与美国总统特朗普进行了私下会面，英伟达表示他们讨论了出口管制，但拒绝提供具体细节。

英伟达发言人回应《安全可行出口法案》时表示，正如总统的AI行动计划明智地认识到的那样，世界各地的非军事企业应该能够选择美国技术，促进美国就业并促进国家安全。

