大埔宏福苑五级火｜银行界再推五大支援措施 兑换残损钞票 豁免政府援助基金手续费

大埔宏福苑五级火发生超过一星期，金管局及银行公会今日再次与28间零售银行会面，跟进应急措施成效及商讨更多支援措施，除了上周五项跟进措施外，再推五项跟进措施。局方重申，业界会以体恤的态度和灵活的安排为受灾人士持续提供适切帮助。

银行业界宣布，进一步推出以下五项跟进措施：

加快处理死难者的银行帐户和保险箱事宜

金管局与银行业界及有关政府部门建立协作机制，协助亲属加快处理死难者的银行帐户和保险箱事宜。同时，银行业界将加强保护相关帐户，严防未经授权的提款及其他诈骗行为。

大埔为受灾人士提供信贷支援及便利安排

推出以下信贷支援措施，以减轻受火灾影响人士的流动资金压力： 提供紧急免息或低息贷款——各大零售银行分别推出为受灾人士特设的紧急免息或低息贷款，首六个月免供款及豁免手续费。有关各间银行的相关条款和详情，可向个别银行查询；

扩大信贷支援措施覆盖范围——除了受灾居民，信贷支援措施即日起亦涵盖在事故中受伤或离世的建造业工人、清洁工和保安员及其亲属，以减轻他们的财务压力；

密切跟进按揭后续安排——金管局及银行公会将继续与业界商讨受灾居民的按揭后续安排，以体恤和灵活的原则处理每宗个案，以及当中涉及的法律、保险赔偿和楼宇复修、复建安排等问题。现时银行业为相关按揭提供预先批核的六个月本金和利息还款宽限期，可减轻受灾居民的即时资金压力，同时给予他们与有关机构时间和空间处理。

灵活协助受灾居民兑换残损的钞票和硬币

三间发钞银行（汇丰银行、渣打银行及中银香港）将在受灾大厦解封后提供一站式服务，为受灾居民检测及兑换任何发钞行及政府发行、因是次火灾受损的钞票及硬币。受灾居民无须自行处理残损钞票和硬币，尽量保持现状，并带同受灾居民身分证明，前往发钞行分行处理；

不会收取与「大埔宏福苑援助基金」的银行帐户往来的手续费

各零售银行亦不会收取任何与政府「大埔宏福苑援助基金」银行帐户往来的手续费，包括存入捐款及收取基金资助。

继续延长大埔区银行分行的服务时间

大埔区的银行分行将继续延长服务时间，于12月6日（星期六）上午9时至下午5时及12月7日（星期日）上午9时至下午1时保持营业。

金管局促加强监察藉火灾行骗

金管局与银行公会表示，注意到有骗徒利用大埔火灾行骗，一直与警方保持紧密沟通及提醒业界和公众保持警觉，并邀请警方于会上解说火灾相关的最新骗案手法，促进业界加强监察和防范，包括加强留意灾后申请更改住宅地址或通讯地址至大埔宏福苑的个案，同时积极配合警方的调查工作。当局指，市民若接到自称银行职员的来电时，应核实来电者身分，切勿对可疑人士透露个人和银行帐户资料、密码等敏感资讯。

