DDoS攻击规模创新高 中国成最严重地区 Cloudflare称上季每小时拦截3780宗

商业创科
更新时间：17:44 2025-12-04 HKT
发布时间：17:44 2025-12-04 HKT

Cloudflare今日发布2025年第三季DDoS威胁报告显示，DDoS攻击规模屡创新高，且没有放缓迹象。Cloudflare仅上季已拦截合共830万宗DDoS攻击，平均每小时近3,780宗，按季上升15%、按年增加40%。报告更透露，僵尸网络「Aisuru」凭借极度精密的超流量攻击，打破多项纪录。

AI公司被攻击流量按月激增

报告指出，「Aisuru」僵尸网络估计感染主机数量达100万至400万台，并多次发动超过每秒1 Tbps及每秒10亿封包（Bpps）的超流量DDoS攻击，按季增长高达 54%。当中AI公司成为攻击目标，随著社会对AI更为关注并加强监管，今年9月针对AI公司的DDoS攻击流量按月激增347%。

另外，随著欧盟及中国因稀土资源及电动车关税引发的贸易紧张局势升级，带动针对矿业、金属与材料业及汽车产业的DDoS攻击显著增加。

港列全球攻击来源地第八位

在主要攻击来源方面，十大攻击来源地中有七个位于亚洲，其中印尼位居榜首，香港位列第八，新加坡则排名第九。

至于受攻击地区，中国在今年第三季仍为受攻击最严重的地区。值得留意的是，本季显著变化之一是美国遭受的DDoS攻击明显上升，排名跃升11位至全球第五。Cloudflare表示，近七成 HTTP DDoS攻击来自Cloudflare已知的僵尸网络，因此一旦僵尸网络攻击Cloudflare任何一名用户，所有用户皆可获得防护。

