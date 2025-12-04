Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港投公司去年投资收入23亿 硬科技配置达七成 现有2企上市 5家独角兽

港投公司公布最新年报，披露截至2024年底，已投入项目的资金仍仅占初始资金规模620亿元的规则少于五分之一，年内已录得23.45亿元投资收入，扣除各项开支后营运利润22.52亿元。

每1元投资带动6元长期资金投入

港投公司指，截至2025年10月底，已投资超过150个项目，当中2家企业已经在港上市；另有10多家企业已于今年提交或计划提交在港上市申请，当中有5家在上市前已为独角兽企业。港投公司形容，目前每1元的投资，成功带动市场超过6元的长期资金投入。

资产总额640亿 被投公司七成处增长期

年报显示，去年底总资产规模为640亿元，投资项目的三大重点赛道中，硬科技占71%，生命科技占13%，新能源与绿色科技占11%，另有5%属其他主题。按地域划分，内地投资项目占62%，香港占34%，其他地区占4%。至于被投公司中，有69%属于增长期，21%为成长期，并有10%仍在早期阶段。

投资多家港企

港投公司列举投资对象，包括香港医疗机械人公司康诺思腾、中华煤气（003）孵化的可再生燃料公司怡斯莱、智慧储能企业Emaldo、本港船艇电力解决方案商逸动科技、人工智能语音识别解决方案商有光科技、具身智能公司银河通用、 AI制药平台英矽智能、本港体感娱乐公司Nex、RISC-V晶片开发商赛昉科技、本地金融科技公司WeLab等。

该公司形容，去年采取「先博后深」、「循序渐进」的投资策略，旨在为香港在抢占先机、争取区域和国际话语权、投资风险管控等因素之间，取得合理平衡，兼具财务和战略价值的维度。港投公司指，在2024年的基础上， 今年已进一步深耕和推进，包括按原定计划，对达到发展和表现标准的企业，投入更多资金，例如领投新的投资轮，助力这些企业把握市场机遇「出海」。」

陈家齐：构建生态圈重塑香港产业

港投公司行政总裁陈家齐表示，透过构建港投公司生态圈，汇聚本地及海外公私营界别的资源和智慧，协助转型、重塑、定义香港产业、经济和金融发展的新优势，未来将持续拓展策略布局、深化投资伙伴关系，配合国家的发展战略和香港长远的繁荣发展需要。

