Altman据报曾考虑购火箭公司 上太空建数据中心 再与马斯克竞争

据《华尔街日报》引述消息报道，OpenAI行政总裁Sam Altman曾探讨筹集资金收购一间火箭制造商，意图与「宿敌」马斯克（Elon Musk）的SpaceX竞争。消息指，Altman曾接触至少一间火箭制造商，包括Stoke Space，而且相关讨论在秋季升温。他更提出在太空建立数据中心、甚至打造「戴森球」（Dyson Sphere）的构想。

报道指出，其中一项提议是OpenAI对其进行一系列股权投资，并最终获得控股权，预计随着时间推移，投资总额将达到数十亿美元。然而，接近OpenAI的消息人士透露，相关谈判目前已不再活跃。

预言世界将会被数据中心覆盖

报道指出，Altman对火箭感兴趣的原因是因为他对「太空数据中心」的执著。他认为，AI发展所需的算力将消耗天量电力，地球环境恐难以负荷，太空将是更好的选择。

Altman最近亦在一个播客中预言，随着时间推移，世界大部分地区都会被数据中心覆盖。他更表示，「也许我们在太阳系周围建一个巨大的戴森球为其供电，然后说『嘿，把这些数据中心放在地球上其实毫无意义』。」

拟创办脑机接口公司及社交媒体

除了火箭领域，Altman最近还创办脑机接口初创公司Merge Labs，于马斯克的Neuralink竞争；同时，OpenAI亦正在建立一个可能与X竞争的社交媒体。