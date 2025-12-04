澳洲会计师公会料明年IPO集资额达3000亿 或有中东企业来港上市

香港新股市场今年强势反弹，第三季更重夺全球IPO募资额首位。据澳洲会计师公会最新的香港商业信心调查结果显示，有66%受访者预期，2026年本港新股活动将进一步增加。该会还预期，本港明年新股集资额有望达3,000亿元。

科技及AI等仍是上市主要行业

澳洲会计师公会2025年大中华区分会副会长梁祐庭表示，2025年香港资本市场回暖，截至12月初IPO已超过90宗，集资规模逾2,600亿元，接近2018年全年数目，而目前于港交所主板递表公司亦已逾300间，结合调查数据，预计明年IPO集资额达到3,000亿元，其中科技、AI、半导体、绿色能源、先进制造、消费品牌及医疗等仍是上市主要行业。

他续指，中东企业多具国企背景，且已在当地上市，希望明年本港会有中东企业来上市的成果，惟他亦坦言，即使成事，来港上市的中东企业数量可能只有个位数，在本港IPO整体占比中不会明显。

IPO首日回报率已降至33%

梁祐庭续指，港交所8月新定价规则实施后，IPO首日破发比例降至5年新低至约24%，回报率从首月116%回落至目前33.1%，体现市场正常化回归而非冷却，现时港股的估值和后市表现需观望全球宏观经济发展和资金成本。

澳洲会计师公会2025年大中华区分会理事叶耘开补充指出，吸引更多企业来港上市的因素，包括今年新股融资额和交易量表现亮丽、家族办公室引进的令本港资金充裕，以及美国减息和再融资活动活跃等。

63%受访者料港明年经济续扩张

该会调查结果亦显示，尽管全球经济持续面临逆风及受压于贸易紧张局势，香港的金融生态系统仍是经济韧性的基石，基于今年稳健的经济增长趋势，63%的受访者预期本港明年经济将持续稳步扩张。

受访者提及的主要经济增长动力包括具竞争力的税制（39%）、蓬勃的资本市场（30%）及中国内地经济增长（24%）。然而，受访者认为生活成本高企（28%）、全球经济疲弱（27%）及内地增长放缓（26%）将是2026年香港经济及企业面临的最大挑战。

澳洲会计师公会2025年度大中华区分会会长王文晖指出，相信香港资本市场仍是推动本港经济增长的重要引擎，也是维持全球竞争力的关键差异化因素，在地缘政治紧张及外围市场波动下，香港仍被视为国际投资者及企业管理资产、分散风险的安全港。她续指，内地经济增长是香港经济发展和前景的重要推动因素，但同时也是挑战之一，反映香港与内地息息相关，而国家十四五规划支持港澳与内地融合，服务国家发展大局，认为这将有助于加强港澳与内地的经贸科技合作，发挥香港背靠祖国、联通世界的优势，提升国际金融、航运、贸易中心地位。

贸易局势紧张 影响东亚南扩展

调查结果还指出，贸易局势持续紧张对企业信心造成重大压力，51%受访者表示，其公司在2025年受到负面影响。同时，未来3年中，企业更专注在内地和香港扩展市场，海外市场扩展意欲则放缓。

其中，企业计划在香港扩展市场的比例，由去年的16%增至32%；在内地扩展亦由28%增至30%。另外，未来3年在日本、韩国的东亚地区扩展市场则由29%降至13%，降幅最为明显；扩展东南亚市场的企业，亦由29%降至23%。

逾两成受访企业已采措施应对

澳洲会计师公会2025年大中华区分会副会长张立君指出，看到贸易紧张主要影响，包括企业成本增加、供应链中断，尤其是科技相关产品制造和客户需求减少。他续指，虽然国际趋势未明朗，但香港企业应对迅速，超过两成受访企业已采取措施，如搬迁或重组业务、扩展新市场，并定期风险评估，以灵活应对外围环境变化、提高韧性。

王文晖补充，调查显示企业拓展市场计划有明显变化，本地增长翻倍，但海外市场如日韩、澳纽、美洲等地区保持保守或收缩，主要因地缘政治不稳和外围环境影响，令企业持审慎态度。

57%预期加薪 但幅度低于半成

另外，调查结果还显示，企业明年的收入预期更趋保守，仅39%的受访者预测公司收入将于2026年增长，低于2025年调查结果的51%，而37%预期保持稳定；29%将竞争压力加剧列为明年的首要挑战，高于此前的19%；成本管理（43%）则连续第三年成为受访企业的首要策略。

至于人力资源方面，调查结果显示，有57%受访者预期加薪，但幅度低于5%，三分之一表示薪酬不变。王文晖表示，这反映受经济环境和外围影响，整体企业对明年的预期收入增长，持审慎保守态度。

澳洲会计师公会的调查于2025年10月22日至11月21日进行，收集来自296位跨行业会计及财务专业人士的见解。逾半数受访者为高管及管理层，涵盖各类型企业。

