Anthropic揶揄OpenAI？称公司毋须发警报 质疑同业「YOLO」心态

Google发布Gemini 3大模型后，引发外界重大关注，甚至连OpenAI也要拉响「红色警报」；不过，另一AI初创企业Anthropic行政总裁Dario Amodei周三出席一场峰会时直言，公司完全没必要宣布紧急状态，并质疑部份对手抱着「YOLO」（You Only Live Once，只活一次）心态。

公司侧重企业客 占据优势

Amodei表示，Anthropic目前占据着优势，并可专注于稳步发展及持续迭代模型。他解释，公司压力较小主因产品更侧重于企业客户，而非普通消费者。

事实上，Anthropic上月刚发布Claude Opus 4.5，称其为公司至今最先进的AI模型，并在生成代码及处理工作文档方面有显著改进。Amodei又透露，正计划将业务拓展至金融、生物医药、零售及能源等更多领域。

拒随波逐流 负责任地发展

对于Google、OpenAI及Meta等不惜重金争夺AI龙头，Amodei提出质疑及形容部分对手抱着「YOLO」的心态，在竞争中用力过猛。他又指，行业正面临一个「真正的难题」，一方面需要对耗时多年才能建置的数据中心进行昂贵投资，一方面又面临AI经济价值增长速度的不确定性。不过，他强调Anthropic不会随波逐流，将继续以负责任的态度稳步推进业务。