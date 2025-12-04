Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

苹果高层相继求去 遭Meta挖走设计主管Alan Dye

商业创科
更新时间：11:45 2025-12-04 HKT
发布时间：11:45 2025-12-04 HKT

据彭博报道，苹果公司已证实遭Meta挖走设计主管Alan Dye，同时他将于12月31日正式出任Meta首席设计师，负责创建全新的设计工作室，统领硬件、软件及AI介面整合的整体设计工作。

报道指出，Dye自2015年起担任苹果用户介面设计团队负责人，近期曾主导Vision Pro头戴装置的介面设计。亦是设计苹果应用程式、Apple Watch及iPhone X的核心人物。

由老臣子接替职位

苹果则宣布，将由自1999年加入的资深设计师Stephen Lemay接替Dye的职位，行政总裁库克在声明中赞扬Lemay在每一项重大介面设计中扮演关键角色，并强调公司拥有卓越的设计团队。

然而，苹果近期数位关键主管相继求去，包括上月退休的长期营运总监Jeff Williams，以本周宣布离职的AI部门主管John Giannandrea。市场亦有传言指，晶片主管Johny Srouji与政府环境计划负责人Lisa Jackson亦正在评估其于公司的未来发展。

