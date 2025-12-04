美光退出消费级记忆体业务 集中资源满足AI数据中心需求  

美国存储晶片巨头美光科技（Micron，MU）周三（3日）宣布，将全面退出其消费级记忆体业务，以在全球关键半导体供应短缺下，加强用于AI数据中心的先进存储晶片生产。该股周三收市挫2.23%，报234.16美元，但年初至今已累升179%。

全球记忆体供应链紧张

美光决定退出消费级业务之际，正值全球记忆体供应链紧张，当中包括由手机使用的快闪记忆体，以至AI数据中心采用的先进高频宽记忆体（HBM）。

称退出是「艰难的决定」

美光商务总监Sumit Sadana直言，由AI驱动的数据中心增长，导致对记忆体和存储需求激增。他形容退出消费业务是「艰难的决定」，但此举是为了改善对快速增长领域中战略客户的供应与支持。

公司表示，将停止向全球零售商、电子商务平台及分销商销售旗下消费品牌产品，但承诺会透过消费者渠道继续发货，直至2026年2月。

HBM（High Bandwidth Memory）是训练AI模型中宝贵的硬件，可透过垂直堆叠晶片降低功耗，并处理大量数据。相较于消费级产品，HBM价格更昂贵，利润亦更丰厚。