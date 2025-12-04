Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄仁勋游说国会成功 阻限制对华出口 惟不确定中国是否接受H200晶片

商业创科
更新时间：10:22 2025-12-04 HKT
发布时间：10:22 2025-12-04 HKT

据彭博引述消息透露，美国国会将决定在国防法案（NDAA）中剔除「AI获取优先法案」（GAIN AI），该条款原定限制英伟达（Nvidia）及超微半导体（AMD）向中国等国家销售先进AI晶片的能力，并强制要求优先供应美国客户，惟报道指情况仍可能生变。另一方面，尽管美国有机会放宽出售晶片限制，但Nvidia行政总裁黄仁勋对向中国出售H200晶片的前景，仍保持审慎态度。

黄仁勋赞剔除法案「明智」

黄仁勋周三与美国总统特朗普及众议院议长Mike Johnson等会面，并在会后表示此行目的是「回答有关AI的问题」，直言立法者不将《GAIN AI法案》纳入国防法案是明智之举。

黄仁勋更指出，《GAIN AI法案》对美国的损害甚至比《AI扩散法案》还要大。此前，英伟达一直称，该法案将限制先进晶片的全球竞争，并强调公司不会剥夺美国客户购买高效能晶片的需求。

对华销售前景仍审慎

另一方面，黄仁勋直言，不确定中国当局是否会允许中国企业购买H200晶片，更强调「不能降低卖给中国的晶片质量，他们不会接受这种做法。」今年夏天，英伟达获准销售性能较弱的H20晶片，却遭中国政府冷待，转而鼓励企业采购国产处理器。

黄仁勋上月曾表示，中国对英伟达而言是一个500亿美元的潜在市场，并指中国的开源模型「走出中国，被全世界广泛使用」，对全球有利。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
6小时前
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
8小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
17小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
18小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
22小时前
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
影视圈
17小时前
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜 $138起 再送炖汤+煲仔饭
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜$138起 再送炖汤+煲仔饭
饮食
19小时前
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
00:29
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
突发
14小时前