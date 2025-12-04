黄仁勋游说国会成功 阻限制对华出口 惟不确定中国是否接受H200晶片

据彭博引述消息透露，美国国会将决定在国防法案（NDAA）中剔除「AI获取优先法案」（GAIN AI），该条款原定限制英伟达（Nvidia）及超微半导体（AMD）向中国等国家销售先进AI晶片的能力，并强制要求优先供应美国客户，惟报道指情况仍可能生变。另一方面，尽管美国有机会放宽出售晶片限制，但Nvidia行政总裁黄仁勋对向中国出售H200晶片的前景，仍保持审慎态度。

黄仁勋赞剔除法案「明智」

黄仁勋周三与美国总统特朗普及众议院议长Mike Johnson等会面，并在会后表示此行目的是「回答有关AI的问题」，直言立法者不将《GAIN AI法案》纳入国防法案是明智之举。

黄仁勋更指出，《GAIN AI法案》对美国的损害甚至比《AI扩散法案》还要大。此前，英伟达一直称，该法案将限制先进晶片的全球竞争，并强调公司不会剥夺美国客户购买高效能晶片的需求。

对华销售前景仍审慎

另一方面，黄仁勋直言，不确定中国当局是否会允许中国企业购买H200晶片，更强调「不能降低卖给中国的晶片质量，他们不会接受这种做法。」今年夏天，英伟达获准销售性能较弱的H20晶片，却遭中国政府冷待，转而鼓励企业采购国产处理器。

黄仁勋上月曾表示，中国对英伟达而言是一个500亿美元的潜在市场，并指中国的开源模型「走出中国，被全世界广泛使用」，对全球有利。