大埔宏福苑五级火｜工银亚洲再推应急支援措施 大新及建银亚洲延长周末服务

大埔宏福苑五级火事故各界支援，多间银行推出应急支援措施，其中包括再度延长营业时间等。

工银亚洲提供「不还息不还本」

工商银行（亚洲）表示，积极响应金管局和银行公会的应急支援措施，支持大埔火灾受影响居民渡过难关，特别成立应急支援措施内部专责小组，由管理层直接领导，统筹协调全行资源，制定并推动落实相关应急支援措施的具体执行方案，指导监督前线服务人员及时、妥善回应受灾居民客户的金融服务需求，同时再度加推一系列应急支援措施。

该行本周末将继续维持大埔分行的特别营业时间安排，并已专门制订出台专项支援方案，为受大埔火灾影响的客户提供不超过6个月的「不还息不还本」支援措施，期间豁免罚息和手续费，涉及按揭贷款、租赁贷款、保险融资、私人贷款、税务贷款、信用卡等。

居住地址为宏福苑的借款客户无需提交额外的证明材料，即可由业务部门以专案形式进行快速审理。有关贷款年期亦将于宽限期后予以相应延迟（除每月还息、到期一次性还本的保险融资外）。同时，该行职员正主动联络透过本行购买保单的受灾居民，协助他们尽快获得理赔款项。

大新延长大埔分行服务时间

大新银行将于本周末延长大埔分行服务时间，以协助大埔宏福苑火灾受影响居民，其中星期六营业时间为上午9时至下午5时，星期日为上午9时至下午1时。

该行对受影响居民及其家属致以深切慰问，并已捐出500万元予政府设立的「大埔宏福苑援助基金」，以支持救援工作，同时承诺在这段艰难时期提供及时支援，其中包括身份及文件支援，为未能出示香港身份证、存折或提款卡的受影响客户作出特别安排；贷款及还款宽免，为按揭、个人及信用卡贷款提供6个月暂免还款（包括本金和利息）安排，并豁免相关罚息和手续费；以及费用豁免，对于定存提前提款需求及保管箱钥匙补发申请均豁免费用。

建行亚洲延长大埔分行服务时间

建行亚洲公布，将在周六及周日（6日及7日）延长或增加大埔分行的服务时间，周六为上午9时至下午5时，而周日为上午9时至下午1时，并优先服务区内居民。该行亦为受影响客户设24小时服务专线3718 3426。

建行亚洲分行地址：安慈路1号地下9B号舖

相关新闻：

大埔宏福苑五级火｜银行界推六大应急措施 半年还款宽限期 周六日分行延长营业 附各支援详情

银行界推六大应急措施 半年还款宽限期 周六日分行延长营业 附各支援详情