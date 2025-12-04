惠康「网购店取」迎零售新战局 服务扩至逾200舖 推价格承诺最多平40%

随着电商竞争及北上热潮带来冲击，拥有80年历史的本港连锁超市品牌惠康也正推行新策略巩固行业地位。主力负责惠康业务的DFI零售食品（香港及澳门）常务董事陈建麟（Darren）接受《星岛头条》访问时表示，面对行业激烈竞争，惠康「专注做好自己」，除了利用门店密集优势推广「网购店取」，重塑顾客购物习惯，又推出「系坚价」长期价格承诺，折扣最多达40%，而且锁定优惠价周期至长达2个月。

记者在访问当天参观了惠康上月才新开的一间鲗鱼涌小型门店，毗邻住宅及幼稚园，面积约3,000方呎。Darren表示，虽然舖面较小，但扫一扫门口的二维码，就可网购舖内买不到的物品，再预约时间来店内领取，「可能是到幼稚园接送小朋友的间隙，就已采购日常所需物品」。

利用门店优势 做好街坊生意

截至12月1日，惠康门市取货服务已由2024年的42家扩展至202家门市，且覆盖范围从单一杂货延伸至新鲜食物与杂货全品类，而「网购店取」的销售额亦比去年增长了一倍以上。

面对本港对手致力降低网购送货门槛及加强物流运输、以至内地对手的步步紧逼，Darren称惠康会「做好自己」，利用门店密集优势，做好街坊生意。据了解，惠康「网购店取」货品整个12月都享88折，并可能视乎顾客反应延长优惠。

他解释，惠康想培养顾客「网购店取」的习惯，使网购变成一件既不需要在家等、又不需要到店内逼的方便体验。他又指，店内大部份员工、以至收银员均可帮手拎取包裹，免除顾客在高峰期排队取货的困扰。

重视细舖布局 不求爆发增长

相比于过万方呎的大舖，惠康近年更重视细舖布局，预计还将增加4间细舖，将门市数量扩展至329家。Darren表示，惠康不追求数量的爆发式增长，而是注重门店与社区的匹配度。

他又笑称，自己的团队是「客人购物习惯的专家」，经常到社区「巡舖」了解需求，具体上架哪些商品都是根据附近学校、写字楼、居民区等不同需求，以选择强化早餐与儿童食品，还是调整生鲜与干货储备。

对于香港人生活节奏快、时间有限，惠康就要「帮客人3秒内做一个决定」，例如天气转冷在家「打边炉」成潮流，所有门市均推出火锅专门货架，从火锅料到饮品都在一个货架或就近雪柜伸手可及。

长期价格承诺 非临时性减价

另一方面，惠康今年9月5日正式推出「系坚价」计划，折扣幅度达15%至40%，Darren强调「这不是临时性的减价活动，而是对消费者的长期价格承诺」。他表示，此前每周五的策略性促销一般只能维持1个星期，而现在优惠价将锁定长达2个月。

在「系坚价」推出的第一个月，惠康整体销售额按年增长逾30%，交易次数大幅攀升70%，其中干货产品销售暴涨280%，新鲜食品销售也增60%。Darren透露，基于亮眼业绩，该计划年底前覆盖商品将从100项扩至200项。在各产品中，他更特别介绍1L的百得利橄榄油「非常抵」。

不受母企裁员影响 继续请人

此外，惠康母企DFI早前传出裁员消息，Darren就指惠康不会受影响，反而因门店数量扩张而不断请人，其中每间大舖配备约50至60人，细舖约7至8人。

至于未来会否以机器替代人手减成本，他指AI使用至今仍是一种辅助，还未取替人力。不过，目前惠康已在使用AI自动订货系统，当门市库存低于预设数量标准时，电脑会自动向仓库发送补货指令，替代了传统人工观察与手写申请的调货模式。

