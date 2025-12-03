Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI据报开发代号「大蒜」新模型 迎击Google Gemini 3 最快明年初发布

商业创科
更新时间：14:23 2025-12-03 HKT
发布时间：14:23 2025-12-03 HKT

OpenAI为应对Google发布Gemini 3所带来威胁，据报正开发一款代号为「大蒜」（Garlic）的AI模型，预计最快明年初推出。OpenAI研究总监Mark Chen表示，该模型在编程与逻辑推理等关键领域表现，已超越Google Gemini 3及Anthropic Opus 4.5。

核心突破是改善预训练阶段

据外媒《The Information》报道，「Garlic」与早前披露的另一项目「Shallotpeat」属完全不同的技术路线，其核心突破在于「预训练阶段的优化」。通过改进演算法架构，研发团队成功在更小的参数量模型中，注入以往需超大型模型才能获取的「知识密度」。这意味「Garlic」除了修复GPT-4.5存在的关键缺陷，更显著降低训练成本及时间，直接对标Google宣称的「预训练飞跃」技术。

报道透露，「Garlic」仍需完成安全评估及特定领域的精调，预计该模型将于2026年初发布，届时可能以GPT-5.2或GPT-5.5的版本号登场。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
20小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
23小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 13:56 HKT
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
4小时前
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民陆续回家执拾
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
22小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火︱菲佣原拟圣诞返乡团聚却葬身火海 遗下10岁儿子：盼长大做消防员
02:39
大埔宏福苑五级火︱菲佣原拟圣诞返乡团聚却葬身火海 遗下10岁儿子：盼长大做消防员
即时国际
13小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
22小时前