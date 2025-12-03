OpenAI据报开发代号「大蒜」新模型 迎击Google Gemini 3 最快明年初发布

OpenAI为应对Google发布Gemini 3所带来威胁，据报正开发一款代号为「大蒜」（Garlic）的AI模型，预计最快明年初推出。OpenAI研究总监Mark Chen表示，该模型在编程与逻辑推理等关键领域表现，已超越Google Gemini 3及Anthropic Opus 4.5。

核心突破是改善预训练阶段

据外媒《The Information》报道，「Garlic」与早前披露的另一项目「Shallotpeat」属完全不同的技术路线，其核心突破在于「预训练阶段的优化」。通过改进演算法架构，研发团队成功在更小的参数量模型中，注入以往需超大型模型才能获取的「知识密度」。这意味「Garlic」除了修复GPT-4.5存在的关键缺陷，更显著降低训练成本及时间，直接对标Google宣称的「预训练飞跃」技术。

报道透露，「Garlic」仍需完成安全评估及特定领域的精调，预计该模型将于2026年初发布，届时可能以GPT-5.2或GPT-5.5的版本号登场。