汇丰委任利伯特为集团主席「将与团队合作达成财务目标」

汇丰控股（005）宣布，委任利伯特为集团主席，为综合考虑集团内外人选的严谨程序后作出的决定。他于2023年9月加入董事会，并自2025年10月1日起担任临时集团主席。

出任临时主席展现卓越才能

集团表示，利伯特拥有丰富的金融服务行业经验，包括在KPMG领导全球金融服务业务，为国际银行提供顾问及审计服务，以及在BP、苏格兰皇家银行和汇丰董事会任职。

高级独立董事高安贤表示，作为董事会代表，很高兴利伯特获委任为集团主席，又指利伯特出任临时集团主席以来，凭借银行及管治范畴的深厚积累，展现了卓越的领导才能。利伯特则表示，担任汇丰集团主席深感荣幸，很期待继续与董事会、艾桥智和更广泛的管理团队合作，达成集团的策略和财务目标。利伯特将继续担任集团监察委员会主席一职，直至2026年2月发布2025年业绩之时。

上任主席杜嘉祺9月底已退任

汇丰上任主席杜嘉祺已在今年9月30日退任，其后委任利伯特自10月1日起担任临时集团主席。市场早前曾传出包括英国前财相欧思邦（George Osborne）、麦肯锡前行政总裁、高盛亚洲高管施南德（Kevin Sneader）等潜在候选人。