传Netflix拟收购华纳兄弟探索 看中HBO等优质媒体资产

据外电报道，有意卖盘的华纳兄弟探索（Warner Bros Discovery）集团，可能遭Netflix收购，并提出以现金为主的方案。假如交易落实，将会改写美国的媒体市场。

正待价而沽的华纳兄弟探索，虽然近年负债累累，但也拥有不少著名公司股权，包括HBO、有线电视新闻网（CNN）与华纳兄弟电影公司等。华纳兄弟探索原本计划进行重组，把集团一分为二，一间经营串流媒体与电影制作，另一间则专注发展有线电视网路。不过，市场对重组反应冷淡，在今年10月宣布改为整间集团出售。

恐面对严格反垄断审查

甲骨文创办人Larry Ellison最近收购派拉蒙之后，市传派拉蒙亦有兴趣收购华纳兄弟探索，但交易可能杀出「程咬金」，据彭博引述消息指，Netflix正筹集一笔数百亿美元的过渡性融资，用来收购华纳兄弟探索，主要是看中HBO与华纳兄弟电影公司拥有的优质媒体资产，而这些资产与Netflix本身业务具有协同效应。

然而，市场普遍认为，如果Netflix出手收购，将要面对严格的反垄断审查。