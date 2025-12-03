Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Michael Burry看淡Tesla 称估值「高得荒谬」马斯克天价薪酬方案摊薄股东权益

商业创科
更新时间：09:18 2025-12-03 HKT
发布时间：09:18 2025-12-03 HKT

电影《沽注一掷》（The Big Short）原型对冲基金经理Michael Burry再度出手，试图「笃爆」美国科技股，继唱淡Nvidia（辉达，内地译名英伟达）之后，再度睇淡Tesla，称其估值「高得荒谬」，暗示投资者需谨慎。他指，Tesla行政总裁马斯克的天价薪酬方案，将持续摊薄股东权益。

孙正义「含泪」沽清Nvidia

另一方面，早前沽清Nvidia的软银（SoftBank）创始人、首席执行官孙正义表示，因急需资金投资OpenAI及其他项目，才「哭着卖出Nvidia股票」，并强调「一股也不想卖」。他指，如果软银拥有无限资金应付所有AI投资计划，绝对不会全数沽出Nvidia的股票。

对于AI泡沫问题，孙正义驳斥道，觉得AI是泡沫的人「不够聪明」，亦反问「泡沫在哪里？」事实上，软银近年积极强化AI布局，除了与鸿海合作打造「星际之门（Stargate）」巨型AI基建计划外，亦收购了美国晶片设计公司Ampere Computing，展现对AI前景的强烈信心。

