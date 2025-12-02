Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜标普料理赔总额或达26亿 本港财险盈利势受压

商业创科
更新时间：20:49 2025-12-02 HKT
发布时间：20:49 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑五级火，评级机构标准普尔预计，相关索偿损失将令本港财险公司的盈利能力受损，其净综合比率或会因而提升2至3个百分点，至97至98%。

综合比率料升2至3个百分点 或重新审视定价策略

标普指，宏福苑大火所造成的理赔损失，将进一步侵蚀财险及意外险领域的承保利润率，而近年的极端天气事件已令保险公司收入减少，最终或导致险企重新审视其激烈竞争而下调的定价策略。

综合比率是指保险公司的盈利能力指标之一，以险企的理赔及费用总额，除以已赚取的保费，高于100%意味处于亏损，标普数据指，去年本港财产及意外保险的相关比率为93.2%。

标普估计，宏福苑8幢的理赔总额高达26亿元，并指虽然当中有7幢大楼受损，但相信理赔金额将集中在烧灾最严重的两幢。

对中国太平影响可控

该机构相信，中国太平将要面临比其他险企更大的索偿，但相信整体影响可控，因为透过再保险有助保险公司减轻损失。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 宏志阁住户周三周四获许回家取重要物件
01:12
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 约30人仍失联 累计15人涉误杀被捕
突发
4小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
8小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
5小时前
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物+餐饮优惠 惠康超市减$25/大家乐买一送一/自助餐8折 一方法即抢券！
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物餐饮优惠 惠康减$25/大家乐买1送1 一方法即抢券！
时尚购物
9小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
6小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
11小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
尖沙咀点心店开张 $68套餐即食蒸饭+炖汤+2款点心 1蒸饭引网民好奇：奇怪又新奇
尖沙咀点心店开张 $68套餐即食蒸饭+炖汤+2款点心 1蒸饭引网民好奇：奇怪又新奇
饮食
9小时前
宏福苑五级火丨大火前最后公告曝光？ViuTV疑借单位拍反围标剧 《小业主战线》未播先惹热议
宏福苑五级火丨大火前最后公告曝光？ViuTV疑借单位拍反围标剧 《小业主战线》未播先惹热议
影视圈
3小时前