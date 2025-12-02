大埔宏福苑五级火｜标普料理赔总额或达26亿 本港财险盈利势受压

大埔宏福苑五级火，评级机构标准普尔预计，相关索偿损失将令本港财险公司的盈利能力受损，其净综合比率或会因而提升2至3个百分点，至97至98%。

综合比率料升2至3个百分点 或重新审视定价策略

标普指，宏福苑大火所造成的理赔损失，将进一步侵蚀财险及意外险领域的承保利润率，而近年的极端天气事件已令保险公司收入减少，最终或导致险企重新审视其激烈竞争而下调的定价策略。

综合比率是指保险公司的盈利能力指标之一，以险企的理赔及费用总额，除以已赚取的保费，高于100%意味处于亏损，标普数据指，去年本港财产及意外保险的相关比率为93.2%。

标普估计，宏福苑8幢的理赔总额高达26亿元，并指虽然当中有7幢大楼受损，但相信理赔金额将集中在烧灾最严重的两幢。

对中国太平影响可控

该机构相信，中国太平将要面临比其他险企更大的索偿，但相信整体影响可控，因为透过再保险有助保险公司减轻损失。

