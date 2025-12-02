大埔宏福苑五级火｜恒隆过渡性住宿接受申请 提供康兰居20单位 开放式至三房不等
更新时间：16:48 2025-12-02 HKT
为支援宏福苑火灾受影响的居民，恒隆集团（010）及恒隆地产（101）今日（2日）宣布，开始接受灾民申请计划中免租金的过渡性居所，作为其1,100万元「大埔宏福苑火灾赈灾基金」的支援措施之一。
相关文章：大埔宏福苑五级火｜各大企业捐款近13亿 中资至少捐逾6.5亿 科企新增加密币钱包募捐
免收租金及管理费 为期两个月
根据「康兰居过渡性住宿支援计划」，公司将为早前受大埔宏福苑火灾影响而顿失居所的居民提供临时住宿，提供位于鲗鱼涌康兰居的20个服务式住宅单位作为过渡性居所，将免收租金及管理费，为期两个月。
单位类型由开放式至三房不等，以应付不同家庭的需要。不过，由於单位数量有限，单位将按公平、合理及以最有迫切需要人士优先的原则进行分配。
申请及分配详情
|
申请资格：
|
计划适用于所有受火灾影响的大埔宏福苑住户
|
申请日期：
|
由即日（2025年12月2日）开始接受报名
|
申请方法：
|
受影响居民可提交网上申请，详情请浏览恒隆地产网站
|
结果通知：
|
第一批成功申请者将于2025年12月5日接获通知
|
入住日期：
|
成功申请者预计可于2025年12月5日起开始入住
