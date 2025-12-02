Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI据报发「红色警报」 推迟广告等新项目 全力优化ChatGPT迎战Google

商业创科
更新时间：16:03 2025-12-02 HKT
发布时间：16:03 2025-12-02 HKT

OpenAI面对Google的激烈竞争下，行政总裁Sam Altman继承认面临「一段暂时性经济逆风」后，据报在公司内部启动了最高级别的「红色警报」（Code Red）状态，并决定紧急调整战略方向，推迟包括广告业务，以及AI代理（AI Agents）在内等新项目，将所有核心资源重新调配，全力优化旗舰产品ChatGPT的用户体验与性能。

「正处于ChatGPT关键时刻」

据外媒《The Information》引述内部备忘录指出，Sam Altman周一（1日）正式向全体员工宣布进入「红色警报」状态，并直言「我们正处于ChatGPT的关键时刻」。

优先解决5大痛点 巩固8亿活跃用户

报道指出，OpenAI紧急调整方向后，反映其战略重心从「探索多元变现」被迫转回「核心阵地防御」。同时，公司在「红色警报」期间将优先解决5大痛点，以巩固其8亿的每周活跃用户基本盘。

具体目标包括提供客制化的互动方式；改进Imagegen功能，以应对Google新发布的Nano Banana Pro等竞争；优化模型表现，使其在LMArena等公开排行榜上的受欢迎程度超过竞争对手；提升ChatGPT的反应速度与运转稳定性；以及减少「过度拒绝」（overrefusals）现象。

此外，Altman透露公司计划在下周发布一款新的推理模型，根据内部评估，该模型在性能上「领先于Gemini 3」，但他也承认在改善整体ChatGPT体验方面，还有更多工作要做。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
00:57
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 劳福局：10外佣罹难30人失联
突发
1小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
7小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
2025-12-01 15:40 HKT
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
01:31
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视8大问题 由法官主持 承诺报告全面公开
政情
6小时前
00:31
消息称：警国安处邀前区议员廖成利到元朗警署会面
突发
2小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
5小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2小时前