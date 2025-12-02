OpenAI据报发「红色警报」 推迟广告等新项目 全力优化ChatGPT迎战Google

OpenAI面对Google的激烈竞争下，行政总裁Sam Altman继承认面临「一段暂时性经济逆风」后，据报在公司内部启动了最高级别的「红色警报」（Code Red）状态，并决定紧急调整战略方向，推迟包括广告业务，以及AI代理（AI Agents）在内等新项目，将所有核心资源重新调配，全力优化旗舰产品ChatGPT的用户体验与性能。

「正处于ChatGPT关键时刻」

据外媒《The Information》引述内部备忘录指出，Sam Altman周一（1日）正式向全体员工宣布进入「红色警报」状态，并直言「我们正处于ChatGPT的关键时刻」。

优先解决5大痛点 巩固8亿活跃用户

报道指出，OpenAI紧急调整方向后，反映其战略重心从「探索多元变现」被迫转回「核心阵地防御」。同时，公司在「红色警报」期间将优先解决5大痛点，以巩固其8亿的每周活跃用户基本盘。

具体目标包括提供客制化的互动方式；改进Imagegen功能，以应对Google新发布的Nano Banana Pro等竞争；优化模型表现，使其在LMArena等公开排行榜上的受欢迎程度超过竞争对手；提升ChatGPT的反应速度与运转稳定性；以及减少「过度拒绝」（overrefusals）现象。

此外，Altman透露公司计划在下周发布一款新的推理模型，根据内部评估，该模型在性能上「领先于Gemini 3」，但他也承认在改善整体ChatGPT体验方面，还有更多工作要做。