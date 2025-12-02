大埔宏福苑五级火｜港岛妇联捐100万支援灾后重建 顾问董明珠发动格力电器捐1200万

香港岛妇女联会关注11月26日大埔宏福苑发生的重大火灾事故，正密切跟进事态发展，动员展开支援工作。联会向所有遇难者致以深切哀悼，向所有受影响的居民表达诚挚慰问，同时对前线人员的无私奉献表达崇高敬意。此外，香港岛妇女联会特邀顾问董明珠透过该会的呼吁，第一时间发动《珠海格力电器股份有限公司》捐款1,200万支援政府救灾工作。

成立「与爱同行应急支援专班」

事件发生后，该会即时启动紧急支援机制，成立「与爱同行应急支援专班」，整合资源，储备义工力量；依政府呼吁及指挥，分配义工协助执行善后工作；发放政府资讯，做好情绪安抚、心理支援等相关工作；筹募应急捐款，按事态发展提供支援。

在专班指导下，第一时间发放紧急呼吁，排查确认所有会员及亲友的安全情况，呼吁市民对前线工作保持信心，积极配合救援行动；设立热线提供情绪支援，协助有需要的姊妹及亲友。

安排义工培训 支援市民情绪需要

随后，该会发出题为「大火无情 人间有爱」的慰问信，关注事故亲历者及关注事件市民的情绪需要，呼吁社会各界团结一致、守望相助，并征召专业人士编写应急心理急救指引，安排义工培训，支援市民情绪需要，并协调后续相关工作。

为协助受灾家庭重建家园，该会第一时间启动应急募捐行动，并将根据受灾者的实际需求及事态发展，提供必要援助，呼吁姊妹及社会各界踊跃捐款，携手帮助受灾市民共渡难关。

筹款呼吁发出后一呼百应，24小时内，联会成员及友好已经捐出善款逾70万元，更多捐赠正在汇集中；应急支援专班现决定捐赠100万元，支援灾后重建及帮扶工作。