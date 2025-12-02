港投公布10机构管理「新资本投资者入境计划」2025资金 规模料至少30亿

港投公司今日（2日）公布「新资本投资者入境计划」下「投资组合」2025资金组别获委任的资产管理公司，包括以风险投资、私募投资、私募信贷及对冲基金为策略的资产管理公司，分别为盘实资本、海阔天空创投、CMC资本、晨壹基金、隐山资本、M Capital、柏骏资本、春华资本、信宸资本/中信资本与远信资本投资管理及惠理集团。

港投公司表示，上述资产管理公司均在提案中提出在香港扩展业务的具体方案，展示为香港经济、竞争力及社会的长远发展作出贡献的承诺，建议的各种投资主题包括人工智能应用场景、可持续科技、材料科学、生物科技等。

料明年首季启动投资

中银国际英国保诚信托作为「投资组合」的资产行政管理及相关服务的服务提供机构，将在2026年第一季向有关的「新计划」申请人发出资金注入及转移相关通知，并会与上述资产管理公司紧密协调。

此外，根据港投公司最新估算，「2025资金组别」截至今年底规模至少为30亿元，将会平均分配予上述获选的资产管理公司，并于2026年首季启动有关投资工作。港投公司将密切监督「投资组合」的运作，并会适时公布往后安排。