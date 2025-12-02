Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜领展支援火灾影响商户 提供租金及停车场月租宽减

商业创科
更新时间：10:19 2025-12-02 HKT
发布时间：10:19 2025-12-02 HKT

领展（823）宣布，协助受大埔宏福苑火灾影响的商户渡过灾后艰难时期，计划向广福商场商户及宏福苑停车场月租车位客户，分别提供租金及停车场月租宽减措施，包括租金减免、弹性缴付安排，以及豁免因延迟付款而产生的利息及服务费。宽减措施将持续至租约完结或最多12个月。

开放设施支援善后工作

此外，领展已推出多项额外措施，包括全天候开放广福商场设施并提供物业管理服务，以支援持续进行的救援及善后工作；豁免宏福苑停车场月租车位客户12月份的租金，并于年底前在指定领展停车场提供替代泊车安排。

灾情发生后，领展已即时与政府部门及社区代表紧密协调，于广福商场设立现场支援，配合当局调动资源。目前商场继续加强人手，协助留在现场的人士，包括暂时留宿于商场的居民。

与社福机构研究长远支援

除了紧急援助外，领展正积极与社区及社福机构研究，投放更多资源为当区提供有意义且长远的支援，协助社区复元及重建。

集团表示，对受事件影响的居民致以深切慰问，领展位于宏福苑及广福邨的物业一直服务当地居民及社区，团队过去数天一直与商户保持紧密沟通，了解其需要，并致力提供即时且适切的援助，未来数月将持续与商户保持沟通，确保措施切合所需，继续服务广福邨及邻近社区。

↓即睇减息部署↓

