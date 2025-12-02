港股未受外围影响 12月开局有好开始｜古天后

12月2日，大致多云，早晚有一两阵微雨，日间短暂时间有阳光。日本央行行长植田和男轻轻暗示可能12月加息，环球债息就急升，加剧市场避险情绪，㖊日日股就插水近千点，而美股亦难逃一跌，12月开局受压，三大指数脚软。

日美债息急升 市场risk off

道指低开135点后，临近收市跌幅扩大至最多445点，低见47271点；标指曾挫0.72%，而以科技股为主的纳指一度下滑1.09%。日本10年期债息自2008年以来首次升破1厘，美国10年期债息曾抽高7.13个基点，至4.0845厘；对息口较敏感的两年期债息升4.8个基点，至3.539厘。道指跌逾400点，收市报47289，跌427点或0.9%；标指跌36点或0.53%，报6812；纳指跌89点或0.38%，报23275。

日本10年期债息自2008年以来首次升破1厘，美国10年期债息曾抽高7.13个基点，至4.0845厘；对息口较敏感嘅两年期债息升4.8个基点，至3.539厘。债息急升唔单止拖累股市，市场risk off下，比特币跌到一仆一碌，一度急跌逾8%，曾跌穿84,000美元，目前跌幅略为收窄，重返86,000美元水平之上。除比特币外，以太币亦急跌一成，跌穿2,800美元，其他加密货币大都血流成河。自上月比特币相关ETF持续录得净流出，一旦比特币跌穿80,000美元大关，跌势或进一步加剧。FalconX亚太衍生工具交易主管Sean McNulty指出，比特币下一支持位喺8万美元，目前最大忧虑是比特币现货交易所买卖基金流入资金疲弱，亦缺乏趁低吸纳的买家。

个股方面，日本软银于10月将Nvidia股份全数沽出套现，拖累Nvidia上周跌穿180美元。不过软银舵手孙正义出席东京一个论坛时表示，如果公司拥有无限量资金，之前绝唔会沽清手上Nvidia股份，由于公司需要更多资金投放至OpenAI及其他项目上，佢形容系忍痛含泪沽Nvidia。至于其他股份表现以加密货币相关股份沽压较大，Coinbase及Strategy股价分别跌4.8%及3.3%。迪士尼升2.2%，系表现最好道指成份股；药厂默克（Merck）跌2.9%，为跌幅最大道指成份股。

RBC资本市场策略员Lori Calvasina预料，标指12个月后将升至7750，较上周五收市有约13%上升空间，利好因素包括股票较债券具吸引力、企业盈利改善、经济前景转佳，以及宽松货币政策。佢承认投资者情绪短期可能进一步向下，但市场已出现反向买入（contrarian buy）长期讯号。

恒指再向上挑战 需企稳26250

港股12月开局有个好开始，恒指高开86点后，一度升320点高见26179，虽然收市升幅几乎削半至174点，但收市报26033，系算11月19日后，首次收市重返26000水平，全日成交2,008亿元。美国减息预期升温，人民币走强均有利港股。虽然日本央行行长植田和男暗示本月加息，刺激环球债息攀升，令外围股市下跌，避险情绪升温，但无碍中港股市向上。

隔晚美股三大指数虽下跌，但港股于夜期及ADR升逾百点，今早黑期于26100水平之上徘徊，料今早港股高开。预期今早港股高开，如A股持续做好，有助带动港股向上挑战26200-26300水平，恒指或回补11月18日所遗下之下跌裂口26188-26252，并重返20日线及50日线。能否企稳此两线为关键，如企稳26250下跌裂口顶部之上，后市大市仍有望挑战26500至27000。不过上方26500-27000阻力仍大，除非内地有新刺激经济政策推出，加上要有成交配合，方有条件再向上突破。至于下方料首个支持为10日线及100日线约25750-25850水平，如再失此两线，则往近月重要成交密集区约25500或日线保力加底部约25200寻支持。

个股继续收集机械人及智能驾驶相关股份，除昨日提及嘅速腾聚创（2498）、三花智控（2050）、优必选（9880）及地平线机器人（9660）等股份外，德昌电机（179）亦已跌至可收集水平，料26元至28元有一定防守力，如企稳30元，上望目标35元。

古天后