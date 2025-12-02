大埔宏福苑五级火｜太平香港承保宏福苑建筑工程全险等 母公司捐1000万 提供60单位予灾民暂住

大埔宏福苑于本月26日下午发生严重火灾，造成逾百人不幸罹难，2000户居民痛失家园，全城哀悼。中国太平旗下中国太平保险（香港）有限公司（简称「太平香港」）承保了宏福苑相关保险。中国太平表示，集团携太平慈善基金会向特区政府设立的「大埔宏福苑援助基金」捐赠1000万港元，为受影响居民提供援助。

至于集团康养社区「中国太平·广州木棉人家」紧急调配60个单位（130个床位），供受灾居民免费住宿三个月。

中国太平指，全力支持太平香港迅速调集查勘定损资源，积极协调再保人，建立快速理赔和预赔机制，帮助受灾居民尽快恢复正常生活。中国太平有充分信心和能力做好宏福苑火灾保险理赔工作，发挥好保险经济减震器和社会稳定器作用。

太平香港：研究制定理赔方案

大火发生后，中国太平上周五发出声明，确认旗下太平香港承保宏福苑的维修工程项目保险，将按照保险合约，坚持「能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔」的原则，惟未提及赔偿金额。

针对大埔宏福苑火灾事故保险情况，中国太平声明指，太平香港承保了宏福苑维修工程项目的建筑工程全险、建筑雇员赔偿保险，业主立案法团第三者责任险以及财产全险、公众责任险，并承保了部分住户的家居保险、家佣险。太平香港将按照保险合约，坚持「能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔」的原则，强调做好保险理赔及客户服务。

太平香港上周五亦回应指，已第一时间启动重大突发事件应急响应机制，连夜调取承保保单，迅速梳理受影响客户名单，积极与住户及相关单位联系，掌握灾情及客户需要，目前已经与宏福苑立案法团和大部分个人客户取得了联系。

该公司又重申，坚持「能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔」的原则，一方面积极与再保人沟通，研究制定理赔方案；另一方面，已委聘独立公证与勘察机构，一旦具备条件，将即刻赴现场开展损失评估，确保理赔工作高效快速。又指正通过联络对接中介机构、安排工作人员专项跟进、为受灾居民提供即时支援等多渠道积极主动接触客户。

