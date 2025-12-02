Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜太平香港承保宏福苑建筑工程全险等 母公司捐1000万 提供60单位予灾民暂住

商业创科
更新时间：00:45 2025-12-02 HKT
发布时间：00:45 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑于本月26日下午发生严重火灾，造成逾百人不幸罹难，2000户居民痛失家园，全城哀悼。中国太平旗下中国太平保险（香港）有限公司（简称「太平香港」）承保了宏福苑相关保险。中国太平表示，集团携太平慈善基金会向特区政府设立的「大埔宏福苑援助基金」捐赠1000万港元，为受影响居民提供援助。

至于集团康养社区「中国太平·广州木棉人家」紧急调配60个单位（130个床位），供受灾居民免费住宿三个月。

中国太平指，全力支持太平香港迅速调集查勘定损资源，积极协调再保人，建立快速理赔和预赔机制，帮助受灾居民尽快恢复正常生活。中国太平有充分信心和能力做好宏福苑火灾保险理赔工作，发挥好保险经济减震器和社会稳定器作用。

太平香港：研究制定理赔方案

大火发生后，中国太平上周五发出声明，确认旗下太平香港承保宏福苑的维修工程项目保险，将按照保险合约，坚持「能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔」的原则，惟未提及赔偿金额。

针对大埔宏福苑火灾事故保险情况，中国太平声明指，太平香港承保了宏福苑维修工程项目的建筑工程全险、建筑雇员赔偿保险，业主立案法团第三者责任险以及财产全险、公众责任险，并承保了部分住户的家居保险、家佣险。太平香港将按照保险合约，坚持「能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔」的原则，强调做好保险理赔及客户服务。

太平香港上周五亦回应指，已第一时间启动重大突发事件应急响应机制，连夜调取承保保单，迅速梳理受影响客户名单，积极与住户及相关单位联系，掌握灾情及客户需要，目前已经与宏福苑立案法团和大部分个人客户取得了联系。

该公司又重申，坚持「能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔」的原则，一方面积极与再保人沟通，研究制定理赔方案；另一方面，已委聘独立公证与勘察机构，一旦具备条件，将即刻赴现场开展损失评估，确保理赔工作高效快速。又指正通过联络对接中介机构、安排工作人员专项跟进、为受灾居民提供即时支援等多渠道积极主动接触客户。

相关文章：宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」已联系法团及客户
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 DVIU续搜索余下两厦宏昌阁及宏新阁
突发
57分钟前
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
突发
6小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
21小时前
大棋盘｜大埔世纪火灾 消息：政府研设「检讨委员会」 兼重效率及独立性 向特首交报告
大棋盘｜大埔世纪火灾 消息：政府研设「检讨委员会」 兼重效率及独立性 向特首交报告
政情
3小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
警员在涉事大厦内调查。杨伟亨摄
屯门安定邨单位起火情侣送院 女子身有刀伤送院亡 男子涉谋杀被捕
突发
41分钟前
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
影视圈
13小时前
巴度 (图) 于11月26日因下列两项不小心策骑〔赛事规例第100(1)条〕指控，被竞赛董事小组判罚停赛。巴度已提交上诉通知，就此等处罚的严厉程度提出上诉。
骑师巴度提出上诉
马圈快讯
18小时前
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
影视圈
15小时前