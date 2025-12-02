Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜中国太平保险捐$1000万 调配60套房供灾民暂住

商业创科
更新时间：00:45 2025-12-02 HKT
大埔宏福苑于本月26日下午发生严重火灾，造成逾百人不幸罹难，2000户居民痛失家园，全城哀悼。中国太平保险集团表示，将坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，多措并举支援火灾善后，包括捐出一千万元，以及调配60套住房(共130个床位)，供受灾居民免费住宿三个月。

中国太平保险：坚决贯彻落实习近平重要指示  多措并举支援火灾善后

中国太平保险集团在声明中，向不幸遇难的同胞及殉职消防员致以深切哀悼，向消防及救援人员致以崇高敬意！ 集团旗下中国太平保险(香港)有限公司承保了宏福苑相关保险，该集团全力支持太平香港迅速调集查勘定损资源，积极协调再保人，建立快速理赔和预赔机制，帮助受灾居民尽快恢覆正常生活。

声明称，中国太平有充分信心和能力做好宏福苑火灾保险理赔工作，发挥好保险经济减震器和社会稳定器作用。 集团携太平慈善基金会向特区政府设立的「大埔宏福苑援助基金」捐赠1000万港元，为受影响居民提供援助。 集团康养社区「中国太平·广州木棉人家」紧急调剂60套住房(130个床位)，供受灾居民免费住宿三个月。

声明表示，中国太平扎根香港、服务香港，与香港休戚与共、风雨同舟，与市民心手相连、克难前行。

