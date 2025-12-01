Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

商汤「日日新」发布开源模型  评测分数胜GPT-5及Gemini-3-Pro

商业创科
更新时间：17:52 2025-12-01 HKT
发布时间：17:52 2025-12-01 HKT

商汤科技（020）「日日新」大模型正式发布开源SenseNova-SI系列模型，该模型在多个权威评测基准的空间理解和推理能力测试中，表现大幅领先同量级开源多模态大模型，并超越GPT-5和Gemini-3-Pro等国际顶尖闭源模型。SenseNova-SI有助让车辆及机械人更准确辨识周边物件的距离、位置、移动方向等，进一步推动自动驾驶和机械人技术的发展。

商汤打造了日日新·空间智能大模型系列SenseNova-SI，当中包括2B（拥有约20亿参数）和 8B（拥有约80亿参数）两个规格。

5个评测中平均获得60分

业界有多个权威模型基准测试，透过让各模型分别回答大量有关空间理解及推理能力的题目，评估其能力。SenseNova-SI及多个AI模型，在上述基准测试中分别回答了约1,000至8,000题题目，表现各异。

以100分为满分，SenseNova-SI-1.1-8B模型在五个评测中平均获得60分，大幅领先41.3分的Qwen3-VL-8B及其他开源通用多模态模型。另外，GPT-5及Gemini-3-Pro-Preview顶级闭源模型，分别为52.1分及56.2分，虽然SenseNova-SI-1.1-8B的模型规格较小，但其表现亦较前两者优胜。

SenseNova-SI此次性能提升，源于商汤提出空间能力分类体系和过往积累多样化的数据，团队采用系统化的方法扩充空间理解数据的规模，首次在空间智能领域验证了「尺度效应」，即通过高质量、大规模数据训练，可显著提升模型的空间认知能力。

事实上，今年7月，商汤正式发布「悟能」具身智能平台，该平台以「开悟」世界模型为核心引擎，旨在为机器人和智能设备提供在物理世界中自主探索和进化的能力。

此次发布的空间智能大模型SenseNova-SI，与「开悟」世界模型相辅相成，将更好地解决多模态模型从数码空间走向物理世界的基础挑战，并在未来进一步推动AI在自动驾驶、机器人等场景的应用。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死亡 宏昌阁再发现8具遗体
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
社会
2小时前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
8小时前
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
01:09
宏福苑五级火｜黄碧娇报警促查现届法团有否贪污 法团：配合任何调查 依法追查真相
政情
5小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
19小时前
fb邝珉樀议员办事处图片
01:45
屯门怡乐花园单位冒烟百人疏散 大维修棚网未拆惹居民担心
突发
8小时前
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
影视圈
9小时前
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
影视圈
21小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
2025-11-30 15:13 HKT
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
6小时前