马斯克称AI是解决美债危机唯一出路 未来金钱将「不再重要」

美国债务规模庞大，截至11月26日已达38.34万亿美元，较十年前增长逾一倍。Tesla行政总裁马斯克（Elon Musk）出席一个播客节目时直言，解决美国债务危机的唯一出路，就是依靠AI，预言AI及机械人技术将大幅提升生产力，并带来显著的通缩效应，未来金钱将变得「不再重要」。

他预测，虽然目前AI对生产力的提振尚未足以推动经济产出增速超过通胀水平，但认为该局面即将改变，「3年内货物与服务产出的增速将超过通胀率」。

20年内工作变「自由选择」

马斯克更进一步预测，随着AI与机械人技术进步，人类在未来20年内将迎来「工作可自由选择」的阶段。他将该前景称为「全民高收入」时代，届时生产力达到极高水平，货物与服务供应极其充裕，人们毋须为满足基本需求而工作。

过去数周以来，马斯克多次提及其对AI重塑全球经济的愿景，并特别点名旗下人形机械人Optimus。他强调，人们经常谈论消除贫困，实现该目标的唯一途径就是Optimus。

金钱无关紧要 电力及物资成制约

马斯克亦在上月的美沙投资论坛中表示，在AI驱动的未来，金钱将会变得「不再重要」。他认为，届时的制约因素会变成实体资源，如电力、物质等资源，而货币在某个时点将变得无关紧要。