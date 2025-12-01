人保财险总裁于泽传被带走调查 内媒：各种举报没停过

市传中国人保集团（1339）党委委员及副总裁兼人保财险（2328）党委书记及总裁于泽被相关部门带走调查，虽然未有官方正式通报，但有内媒指消息已经由多位接近人保体系人士证实。受消息影响，人保集团及人保财险股价今日亦曾跌逾6%，收市报6.67元及17.18元，分别跌5.39%及跌2.72%。

据内媒报道，于泽最后一次公开露面是在上周五（28日）下午参加公司会议，随后于周末便在内部传开被带走的消息，其手机则处于无法接通状态，虽然事出突然，但有人指对其出事「不意外」，而且针对他的「各种举报没有停过」。

值得注意的是，人保财险近年已多次遭遇监管处罚。据《新浪财经》报道，人保财险及其相关责任人于2025年初合计被罚1,299万元（人民币，下同），而2024年首三季亦累计收到180张罚单，罚款总额高达4,496.83万元。

人保财险三年间多名高管落马

在于泽之前，人保财险前总裁林智勇于2022年5月被带走调查，隔年被开除党籍和公职，目前尚未有林智勇被判刑的公开信息。此外，人保财险前监事会主席张孝礼亦于2024年10月被查，其涉嫌受贿一案已于今年8月开庭，涉案金额约990万人民币。

截至目前，关于于泽被查的具体原因、涉及案件细节仍有待官方披露，人保相关上市公司也未发布正式公告回应这一重大人事变动。