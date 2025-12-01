汇丰与法国初创企业Mistral AI合作 整合生成式AI工具

据路透报道，汇丰（005）今日（1日）宣布，已与法国AI初创企业Mistral AI签署一项多年期合作协议，计划在全行范围内深度整合生成式AI工具。根据协议，汇丰将采取「自建主机」的方式部署Mistral的商业化模型及未来升级版本，并将自身内部技术实力与Mistral的模型构建能力融合。

包括财务分析等多项任务

双方将联合研发AI解决方案，应用场景包括财务分析、多语言翻译、风险评估及个人化客户沟通等多项任务。

汇丰表示，这些工具将大幅减少员工在常规事务上花费的时间，例如信贷与融资团队将能更快速地处理密集型文档的复杂交易。

目前汇丰已在全球部署数百个AI应用场景，涵盖欺诈检测、交易监控及合规审核等。该行预期，是次合作将进一步缩短创新周期，助力更快推出搭载AI技术的新功能。汇丰亦强调，将在其现有的「负责任AI治理框架」下部署Mistral的工具，力求兼顾透明度与数据保护。