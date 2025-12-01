Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰与法国初创企业Mistral AI合作 整合生成式AI工具

商业创科
更新时间：15:12 2025-12-01 HKT
发布时间：15:12 2025-12-01 HKT

据路透报道，汇丰（005）今日（1日）宣布，已与法国AI初创企业Mistral AI签署一项多年期合作协议，计划在全行范围内深度整合生成式AI工具。根据协议，汇丰将采取「自建主机」的方式部署Mistral的商业化模型及未来升级版本，并将自身内部技术实力与Mistral的模型构建能力融合。

包括财务分析等多项任务

双方将联合研发AI解决方案，应用场景包括财务分析、多语言翻译、风险评估及个人化客户沟通等多项任务。

汇丰表示，这些工具将大幅减少员工在常规事务上花费的时间，例如信贷与融资团队将能更快速地处理密集型文档的复杂交易。

目前汇丰已在全球部署数百个AI应用场景，涵盖欺诈检测、交易监控及合规审核等。该行预期，是次合作将进一步缩短创新周期，助力更快推出搭载AI技术的新功能。汇丰亦强调，将在其现有的「负责任AI治理框架」下部署Mistral的工具，力求兼顾透明度与数据保护。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
01:54
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
9小时前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
5小时前
01:21
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 家属返回灾场路祭
突发
1小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
16小时前
fb邝珉樀议员办事处图片
屯门怡乐花园单位冒烟百人疏散 大维修棚网未拆惹居民担心
突发
5小时前
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
影视圈
5小时前
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
01:09
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
政情
2小时前
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
影视圈
6小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
2025-11-30 15:13 HKT
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
影视圈
18小时前