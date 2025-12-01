港外汇市场冀撼赢狮城 宜多做亚洲及新兴货币 「打风照开市」

香港要打造成为全球固定收益及货币中心，外汇市场将是重点发展领域之一。目前香港在全球外汇中心排名殿军，屈居新加坡之后。市场人士认为要撼赢狮城，跻身全球首三大外汇中心，便应重新多做亚洲及新兴市场货币的外汇交易。学者坚信香港受惠人民币越趋国际化，要超越狮城只是时间问题。

今年为全球第4大外汇中心

据国际结算银行公布每三年一度的调查结果显示，2025年香港续为全球第4大外汇中心，以及全球最大离岸人民币业务枢纽。今年4月香港外汇交易平均每日成交金额达8,831亿美元，较3年前同期增长27.2%；人民币外汇交易平均每日成交金额则增加64.8%至3,151亿美元。

臻享顾问董事总经理王良享回顾过去20年香港外汇市场发展时指，自2004年开展离岸人民币业务后，香港的焦点较倾向人民币，因而缩减了亚洲等地货币的外汇交易。曾几何时，香港外汇市场活跃度在新加坡之上。他说：「在全球外汇中心排名，伦敦排第一，好难打低佢，纽约第二、新加坡第三」，香港志在成为全球货币中心，首先便要赢新加坡，故应重新多做亚洲及其他新兴市场货币的外汇交易，这也切合香港争取加入《区域全面经济伙伴关系协定》，以及中国与新兴市场贸易量增加和内地企业出海的形势。他建议香港外汇市场应仿效股市「打风照开市」。

麦萃才：一定超越新加坡

浸大会计、经济及金融学系副教授麦萃才说：「香港一定会超越新加坡，只系睇几时！」因港元与美元挂钩，汇率风险较坡元低，且香港是全球最大离岸人民币市场，港元与人民币的交易十分频繁，又有大量的美元与人民币交叉盘。当人民币的角色越益重要，交易量增大，有助带动香港外汇市场交易量上升。

