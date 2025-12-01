「云吞债」发行量料年增30% 获国际发行人参与

过去香港的本币债券（港元债券）市场甚少受关注，但渣打大中华及北亚区债务资本市场主管严守敬指，近年港元债市似启动了引擎，更有国际发行人和投资者参与。截至本月13日，港元债发行量多达3,103.12亿元，计及存款证更达5,619.89亿元，按年同告上升逾33%，并已超出去年数字，预期今年全年有望增长30%。

机管局发债创历来最大规模

严守敬称，港元债券公开形式发行向来不多，主要以私募形式发行为主。惟过去两年港元债公开发行渐增，机管局今年初更发行185亿元港元公开债，为历来最大规模，吸引境内外投资者参与。今年更有超主权机构此等国际发行人来港发行俗称「云吞债」的港元债，而买云吞债的投资者基础也在扩阔，足证港元债市兼具深度和广度，这实为一大突破。

今年港元债受欢迎，他解释，由于银行资金没出路及投资者更注重分散投资，加上港元与美元挂钩。他料明年即使银行资金或随经济向好而回归贷款生意，也无碍港元债市的发展势头，因「已做大了个饼，多了人关注」。

亚开行等开始涉足港元市场

汇丰债务资本市场大中华区董事总经理伍富斌指，首3季港元债发行量增长强劲，而政府、按揭证券公司、机管局和市建局成功发行港元债，反映了投资者的需求。同时，越来越多国际发行人，例如亚洲开发银行、国际复兴开发银行等，也开始涉足港元市场，反映全球发行人对香港本币市场的认可。他预期更多知名机构将发行更大规模的本币债券，有助建立清晰的收益率曲线。

