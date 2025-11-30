Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI助攻「Black Friday」 网上消费料创纪录达920亿

更新时间：15:36 2025-11-30 HKT
发布时间：15:36 2025-11-30 HKT

今年美国感恩节，市民因忧虑关税导致物价上涨，纷纷利用AI格价及获得折扣，推动了「黑色星期五」（Black Friday）的网上消费大增，实体店销售增长则相对逊色。据路透引述分析平台Adobe Analytics数据指出，美国「黑色星期五」当日网上消费创纪录达118亿美元（约920亿港元），较2024年同期增长9.1%；同时，美国零售网站的AI驱动流量更按年升805%，但沃尔玛的对话购物助理Sparky及亚马逊的Rufus等AI工具去年都尚未推出。

市民购物更精打细算

报道提到，美国失业率逼近4年高位、消费者信心跌至7个月低位，以致市民购物预算紧缩，更加精打细算。此外，市场研究机构eMarketer分析师Suzy Davidkhanian表示，消费者使用AI工具可更快找到所需商品，而且可以让送礼过程更快捷及更有指导性。

热销商品方面，包括乐高（LEGO）、宝可梦（Pokemon）卡牌、任天堂（Nintendo）Switch、PS5及Apple AirPods等，从玩具到电子产品均全面热卖。

实体店销售相对平淡

不过，实体店销售相对平淡，据Mastercard SpendingPulse指出，今年「黑色星期五」电商销售按年增10.4%，远高于实体店销售增长1.7%。Salesforce更指出，今年「黑色星期五」AI相关工具共影响全球142亿美元的网上销售，其中单是美国已贡献30亿美元。

Adobe预测，接下来的「网络星期一」（Cyber Monday）可能会更惊人，预计销售额可达142亿美元，按年增6.3%，再次改写网购历史。Adobe又表示，电子产品预期将出现最高3成折扣，服饰与电脑也将推出强劲的折扣。

