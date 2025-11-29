内地私募巨头但斌不担心AI泡沬 看好阿里、字节可对标Google

内地私募巨头、东方港湾董事长但斌表示，东方港湾已将资金重心转向以英伟达为首的AI核心企业，并于今年初将Google提升至第二大重仓股。他又相信，中国市场中能与Google科技实力对标的企业，可能只有阿里巴巴（9988）及字节跳动两间公司。

人工智能革命刚刚起步

针对市场对AI泡沫的担忧，但斌指出，人工智能革命才刚刚起步。即使在科技周期中段入场，仍有可观回报空间。他回顾历史，2004年上市的腾讯已为投资者带来600至700倍回报；巴菲特2016年中期才开始投资苹果，至今获得约10倍回报。

他又提及近期巴菲特旗下巴郡、索罗斯基金、景林资产及知名投资人段永平纷纷加仓Google。「我特别期待巴郡明年一月中旬公布持仓报告，看他们是否会像投资苹果一样持续增持Google。」

Google与英伟达「比翼齐飞」

但斌预期，随著AI竞争加剧，科技巨头将全力投入，若AI Agent技术成功实现，将彻底改变包括微信在内的现有商业模式。但斌预测Google与英伟达「比翼齐飞」，市值均有望达到10万亿美元。

TPU、GPU角度看好阿里巴巴

至于中国市场，他表示能与Google对标的企业可能只有阿里巴巴及字节跳动两家，「Google的TPU，包括它的Gemini，还有它的数据，国内能对标的公司我觉得可能有两家，一个是阿里巴巴，一个是字节。如果从TPU，GPU这个角度，可能也就是阿里。」

对于AI竞争格局，但斌认为将形成「更加垄断的商业模式」，全球市场可能最终由少数几家企业主导，「他们的市值最终会大得让人难以想像。」

