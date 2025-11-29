英特尔或2027年供应苹果最低阶处理器 郭明𫓹：料可获更多一线客户订单

知名科技分析师郭明𫓹周五在社交媒体上发文称，英特尔(INTC)有望最早在2027年开始出货给苹果(AAPL)，供应最低端的M系列处理器。他又说其最新产业链调查显示，英特尔成为苹果先进制程供应商的可见性近期已有显著增加。

消息刺激英特尔股价急升，周五收报40.56美元，升10.28%。

郭明𫓹的帖文指，英特尔最快在2027年第二至第三季开始出货，让苹果采用其18AP先进制程的最低阶M处理器，但实际状况须视取得PDK 1.0/1.1后的开发进展而定。

料对台积电影响不大

目前苹果的最低阶M晶片主要用于MacBook Air与iPad Pro，两者在2025年的出货量共计约2,000万部。因MacBook Air的2026年出货可能会被新款配备iPhone处理器的低价版MacBook所影响，故预期2026与2027年的最低阶M处理器出货量均在1,500至2,000万颗。

他又指，最低阶M处理器的订单数量少，故对台积电的基本面与未来数年的领先优势完全没任何影响。不过，此订单对苹果与英特尔的意义重大。

苹果、英特尔均有好处

他续指，对苹果而言，除高度支持特朗普政府极力宣扬的「美国制造」政策外，虽可见未来仍需高度依赖台积电的先进制程，但仍须找到第二供应商以符合供应链管理所需。而对英特尔，取得苹果先进制程订单的意义，远远高于此订单对营收与利润的实际贡献，虽然该公司在未来数年仍无法与台积电竞争，但这意味著IFS事业最坏将过，未来14A或更先进的制程，或将取得更多苹果与其他一线客户的订单，长期展望转为正向。

