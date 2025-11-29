Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英特尔或2027年供应苹果最低阶处理器 郭明𫓹：料可获更多一线客户订单

商业创科
更新时间：10:47 2025-11-29 HKT
发布时间：10:47 2025-11-29 HKT

知名科技分析师郭明𫓹周五在社交媒体上发文称，英特尔(INTC)有望最早在2027年开始出货给苹果(AAPL)，供应最低端的M系列处理器。他又说其最新产业链调查显示，英特尔成为苹果先进制程供应商的可见性近期已有显著增加。

消息刺激英特尔股价急升，周五收报40.56美元，升10.28%。

郭明𫓹的帖文指，英特尔最快在2027年第二至第三季开始出货，让苹果采用其18AP先进制程的最低阶M处理器，但实际状况须视取得PDK 1.0/1.1后的开发进展而定。

料对台积电影响不大

目前苹果的最低阶M晶片主要用于MacBook Air与iPad Pro，两者在2025年的出货量共计约2,000万部。因MacBook Air的2026年出货可能会被新款配备iPhone处理器的低价版MacBook所影响，故预期2026与2027年的最低阶M处理器出货量均在1,500至2,000万颗。

他又指，最低阶M处理器的订单数量少，故对台积电的基本面与未来数年的领先优势完全没任何影响。不过，此订单对苹果与英特尔的意义重大。

苹果、英特尔均有好处

他续指，对苹果而言，除高度支持特朗普政府极力宣扬的「美国制造」政策外，虽可见未来仍需高度依赖台积电的先进制程，但仍须找到第二供应商以符合供应链管理所需。而对英特尔，取得苹果先进制程订单的意义，远远高于此订单对营收与利润的实际贡献，虽然该公司在未来数年仍无法与台积电竞争，但这意味著IFS事业最坏将过，未来14A或更先进的制程，或将取得更多苹果与其他一线客户的订单，长期展望转为正向。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
社会
16小时前
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
01:10
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 政府18区设吊唁处 工程公司3负责人涉误杀获准保释
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮
时事热话
3小时前
宏福苑楼价谣传恐「归零」？ 按揭业界澄清仅暂停估价 不是单位价值等于零
宏福苑楼价谣传恐「归零」？ 按揭业界澄清仅暂停估价 不是单位价值等于零
楼市动向
9小时前
大埔宏福苑五级火│灾民借长镜遥望烧毁家园 凄然落泪 经历火劫「仲住得吗?」
大埔宏福苑五级火│灾民借长镜遥望烧毁家园 凄然落泪 经历火劫「仲住得吗?」
突发
1小时前
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》网民力撑：香港人有善心
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》网民力撑：香港人有善心
影视圈
2小时前
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜菲佣火场中紧抱3个月BB 肉身守护数小时 留医 ICU未脱险
大埔宏福苑五级火｜菲佣火场中紧抱3个月BB 肉身守护数小时 留医 ICU未脱险
突发
10小时前
大埔宏福苑五级火｜房委会即时放宽按揭贷款规定 业主可延期还款即时生效
大埔宏福苑五级火｜房委会放宽未补地价业主按揭贷款规定 允延期偿还供款
社会
3小时前
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
影视圈
5小时前