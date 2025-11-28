大埔宏福苑五级火｜陈茂波促金融监管机构加强支援灾民 宽松处理贷款 假日延长开放时间

大埔宏福苑五级火｜财政司司长陈茂波下午召开金融监管机构统筹会议，商讨加强对受大埔宏福苑火灾影响居民的支援。会上陈茂波指示金融监管机构，加大力度协调和动员银行、保险公司、强积金受托人等积极为居民提供协助。金管局与银行公会按照有关指示，将提出进一步措施，详情另行公布。

加大力度协调银行、保险及强积金公司

政府表示，陈茂波指示包括更主动联络和接触受影响的居民，了解他们的需要，并积极提供协助；在收到对服务、理赔等申请时，尽可能简化申请手续，并酌情从速处理申请；宽松处理受影响人士的贷款、供款、保费等的延迟缴付；优先并简化处理与遇难者相关的账户安排；建立跨金融界别联络合作机制，加强消息互通，理顺和加速对受影响居民的支援等；以及周六周日延长当区银行服务时间，方便居民。

财经事务及库务局局长许正宇，以及金管局、保监局、积金局、证监会等主要负责人参与会议。

陈茂波：应本着体恤和同理心

陈茂波表示，受火灾影响的居民正处于非常艰难的时刻，各金融机构应本着体恤和具同理心的态度，因应每个家庭的实际状况和需要，采取更灵活和更具弹性的安排，酌情处理受影响居民的各项申请和需求，并主动为他们提供支援。

促银行及险企后续阶段亦持续支援

陈茂波在会议上特别强调，受火灾影响居民在目前的迫切需要，是大家首要照顾好的事情，而在善后以及日后的阶段，须高度重视对他们的持续支持和照顾，希望银行、保险及其他金融机构也就此为受灾居民提供持续的支持方案，以缓解未来可能出现的资金压力。

保监局成立专责小组 身故赔偿豁免死亡证

此外，保监局已成立专责小组，协调保险业界处理客户的查询和理赔工作，各保险公司亦正以不同方式为受影响人士作出援助，例如在保单服务方面，会优先处理索赔申请；加快赔偿程序，如豁免申请身故赔偿时所需的死亡证明；提供保费假期或延长保单缴款期限；提供保单贷款利息减免等。同时，保险公司亦会发放紧急现金援助、预付临时住宿费用等。



