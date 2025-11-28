大埔宏福苑五级火｜Animoca Brands设加密货币钱包募捐 兑换港元100%予红十字会

大埔宏福苑五级火｜本港Web3企业安拟集团（Animoca Brands）宣布，设立的两个专用钱包地址，广邀全球加密货币人士捐赠。Animoca Brands指，会钱包内的所有虚拟货币兑换成港元，并将所有款项捐赠予香港红十字会，以支持救灾和重建工作。

Animoca Brands指，设立两个钱包，市民可在12月2日前捐赠虚拟货币予以下钱包地址：

EVM相容链：0x56f747940cccc69d54fc9223d3dd57e42a98a2e2

Solana链：3hxNJNR3QacMzbW9gNG5kPhbFozXi4bkztDS2HE3XYef

12.3前收集捐款 将公开收据

Animoca Brands承诺将捐赠的代币兑换成港元，承担兑换过程中产生的所有手续费，并将兑换后所得港元100%捐赠予香港红十字会的大埔火灾紧急呼吁捐款。兑换及捐款将于12月3日进行，而为确保透明度，Animoca Brands将公布捐赠收据，列明最终募捐金额。

相关文章：各大机构捐款逾6.6亿 李嘉诚基金会捐3000万 中资企业至少捐4亿

萧逸：加密货币钱包旨在便利捐款

Animoca Brands联合创办人兼执行主席萧逸表示，作为一家总部位于香港的公司，对大埔火灾的悲剧深感痛心，现鼓励全球币圈人士，为数千名受灾市民提供援助及重建资金。他指，有心人士可以透过直接向救援组织捐款，亦可以透过Animoca Brands设立的加密货币钱包进行捐赠，该钱包方便地接收流动性代币。