中日关系恶化 高盛：中国游客数量减半 GDP增速拉低0.2个百分点

日本首相高市早苗早前的「台湾有事」言论，令中日关系急剧恶化。内地游客赴日数目大减，对日本旅游业带来冲击。高盛预期，若日本旅游业和对华出口下滑，或将导致日本GDP增速下降约0.2个百分点。

出口限制对GDP影响「可能会成倍增加」

高盛日本经济学家指出，来自中国和香港的游客数量减半，日本经济增长率将被拉低0.2个百分点；而其他地区游客和本地旅游的增长，或会缓解冲击，最终净冲击影响为0.1个百分点。

同时，中国对日本部分消费品出口的限制措施，将额外拉低经济增速0.1个百分点。高盛警告，若出口限制扩大到非消费品，对GDP的影响「可能会成倍增加」。另外，中国若进一步限制对日本的稀土供应，冲击将会进一步加剧，惟计算中并未考虑该可能性。

高市早苗「台湾有事」言论

日本首相高市早苗11月7日在众议院答辩时，抛出「台湾有事即日本有事」的敏感言论，提出若然台湾面临武力攻击的相关状况，日本也会因而出现存亡危机，可以考虑行使集体自卫权。该言论迅速引发中国强烈反弹，中日关系急速降温。

中国方面亦随即宣布，提醒中国公民暂缓赴日旅游及留学，密切关注当地治安形势。内地多间航空表示，出行日本的日期在12月31日前且符合相关条件的机票，可予以免费退改处理；同时，中国至日本航班量亦大幅下滑。

相关文章：中方发赴日警告 航空及旅游股向下 资生堂跌逾11% 专家：不太可能成港股黑天鹅

日本水产商忧中国暂停进口

据日本共同社报道，中国政府暂停日本水产品相关进口手续，扇贝产地北海道和青森县的水产相关人士深感担忧。报道指出，当地水产商自中国2023年全面暂停进口相关产品后，一直为开拓销路而东奔西走，原本期待对华出口本月起恢复，前景开始重现光明，但近日事态急转直下，令人感到「打击沉重」。

相关文章：日本水产商忧中国暂停进口 日股随环球股市反弹 一度升逾4%

日本陷「股汇债三杀」 11月累跌4.2%

近年日本股市表现强劲，日经平均指数过去3年累升八成，惟此事件后，在日上市的多只零售股亦曾受到影响，如拥有Hello Kitty等知名IP的三丽鸥（日：8136）曾跌7.8%；无印良品团公司良品计划（日：7453）股价曾跌12%，创去年8月以来最大跌幅；Uniqlo母公司迅销（6288）更曾跌近7%。虽然近四日日股回升，本周升3.3%，但11月仍然累计跌4.2%。

至于日圆汇价，近日则大幅贬值，每美元一度兑157日圆的10个月低位，每百日圆兑港元低至4.94算。今日汇价相对平稳，兑美元现报156.27， 每百日圆兑港元为4.979算。

债券市场同样动荡，日本十年期国债收益率已飙升至1.78厘以上，创逾17年新高。40年期日债收益率更是攀升至3.7厘的历史高峰。

相关文章：高市早苗经济政策累「股汇债三杀」 日股单周蒸发20万亿 恐祸延全球金融市场

日本全方位「派钱」 金融市场忧超出财政范围

21日，高市早苗的21.3万亿日圆、大规模经济刺激政策获内阁通过，这是当地新冠疫情以来最大规模的刺激计划，包括17.7万亿日圆的追加预算支出和2.7万亿日圆减税措施。若加上地方政府支出和私营部门投资，总影响规模将达42.8万亿日圆。

该政策包括向每名儿童发放2万日圆现金补贴，提供电费燃气补贴，发放大米券，取消临时汽油税，并提高免税收入门槛。同时，日本政府将向人工智能、半导体、造船等战略领域注入巨资。

金融市场普遍担心日本政府这样大洒金钱，可能超出其财政能力范围。目前日本债务规模已达经济总量两倍以上，在发达国家中堪称最差。大规模支出将意味著政府需增发国债，规模预计将超过去年6.69万亿日圆的借款额。

相关文章：高市早苗经济政策累「股汇债三杀」 日股单周蒸发20万亿 恐祸延全球金融市场