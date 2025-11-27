大埔宏福苑五级火｜银行业全力协助 为居民提供半年延迟还款 延长分行服务时间 附各银行支援措施

大埔宏福苑大火造成严重伤亡，本港各大银行均提供支援措施，为受影响客户解决紧急的资金周转和其他理财需要；有银行表明，以宏福苑地址登记的按揭及个人贷款客户，可获6个月按揭及个人贷款暂免还款安排。

金管局及银行公会协调业界支援

金管局及银行公会对大埔宏福苑五级火警事件表示极度哀痛，对死者表示沉痛哀悼及对伤者和受影响家庭致以深切慰问。金管局和银行公会正保持紧密联系，确保业界能为受事件影响市民提供最大支持。金管局及银行公会向银行业界周四（27日）呼吁，若有受影响人士因目前状况而需要银行酌情处理，银行应尽量灵活提供支援，包括协助相关人士提取流动资金、优先及加快补办银行文件、提供延迟还款宽限及豁免罚息和手续费、增加大埔区银行职员人手，以确保他们及时得到适切的服务。金管局及银行公会将密切留意事态发展，并因应实际情况，协调银行业界灵活为市民提供支援，以解决他们在银行服务及流动资金方面的急切需求。此外，银行公会表示，原定12月2至4日的访京团将会顺延。

相关文章：李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万

大埔宏福苑五级火｜各大银行支援措施（持续更新）

汇丰实施一系列紧急措施

汇丰宣布，实施一系列紧急措施为受灾居民提供适切支援，其中包括为未能出示香港身份证、存折或提款卡的受影响客户作出特别服务安排，并加快为他们更换提款卡、信用卡及扣账卡。该行将增加两间距离宏福苑最近分行之人手，以加强服务支援，并已设立专线，为受影响客户提供协助：

新界大埔广福道54-58号地下及2楼 大埔分行

新界大埔广福道54-58号1楼 大埔卓越理财中心

中银酌情处理楼按及贷款还款

中银香港将积极协助受影响客户尽快恢复日常银行服务的使用。对于未能出示身份证明文件、存折或提款卡的客户，将加快办理银行卡补发（包括提款卡、信用卡及扣账卡），并豁免相关补发费用。因应受影响楼宇按揭、私人贷款及信用卡客户的个别情况，本行将酌情处理其贷款，如提供延迟还款宽限期、豁免罚息和手续费等。对于定期存款提前提款需求及保管箱钥匙补发申请均豁免费用。

中银香港已于大埔区4家分行增派人手，并将延长本星期六（11 月29 日）的服务时间至下午5 时，以支援受影响的客户。4家分行详情如下︰

安慈路分行：新界大埔安慈路3 号翠屏花园地下10 号舖

大埔分行：新界大埔墟宝乡街68-70 号

大埔广场分行：新界大埔安泰路1 号大埔广场地下商场4 号

富亨邨分行：新界大埔富亨邨商场1-2 号

中银香港表示，会配合实际情况适时延长相关分行服务时间。中银香港已设立24 小时专线3669 3070 （一般银行服务），为受影响客户提供协助。

渣打推出多项支援措施

渣打香港为帮助受影响客户解决紧急的资金周转和其他理财需要，渣打香港已即时推出相应支援措施，包括：

酌情协助未能出示身份证明文件的受影响客户提取现金和补办银行文件（如提款卡、信用卡和扣账卡》等，并优先和加供处理相关工作；

⁠弹性处理受影响客户的各类贷款之还款宽限期，按需要豁免相关的逾期还款费用和手续费；

加派人手至大埔分行（大埔广福道26-50号大埔大厦地下1-3号舖），并即日起延长服务时间两小时，为受影响客户加强服务，直至另行通知；及

设立24小时专线 2886 6055，处理受影响客户的查询。

渣打香港又提醒公众要时刻保持警惕，防范不法之徒借机行骗。

东亚银行增派人手提供服务

东亚银行因应大埔宏福苑紧急事故，大埔分行周四（27日）起延长营业时间，并增派人手，为受影响居民提供所需的银行服务。该行亦特别设立一条 24 小时支援热线 +852 2211 1812，为受事件影响的居民提供银行服务支援。

工银亚洲调配额外员工及资源提供服务

中国工商银行（亚洲）延长大埔分行于周四（27日）及周五（28日）的营业时间，以满足受大埔火警影响的市民在银行服务方面的急切需求；并透过工银亚洲慈善基金组织员工筹措应急物资，由义工及时送至民政事务总署指定物资收集点。



该行将大埔分行营业时间延长至晚上10时，并设置免排队「绿色通道」，为居民提供现金提取、账户查询、挂失等金融服务，并已调配额外员工及资源，确保分行服务顺畅运作。此外，工银亚洲慈善基金迅速采购过万件应急物资，由该行义工亲自运送到民政事务处指定物资收集点；同时组织近百人义工队，将随时响应政府号召，为有需要的民众提供支援。

信银国际提供6个月按揭及个人贷款暂免还款

信银国际宣布，向受大埔宏福苑五级火灾影响客户推出应急支援措施，包括在大埔分行准备足够现金，酌情协助未能提供身份证明文件、存折或提款卡的受影响客户提供提款便利，以及为以宏福苑地址登记的按揭及个人贷款客户提供6个月按揭及个人贷款暂免还款安排，有关措施已即时自动生效。

该行对大埔宏福苑五级火灾深感难过，并对死者致以深切哀悼，以及向死者家属和伤者致以深切慰问，期望透过相关应急支援措施，尽力协助受影响客户减轻经济负担，让他们能够更专注于恢复和重建生活。本行衷心祝愿所有受影响人士早日渡过难关，恢复正常生活。

信银国际表示，将继续密切关注大埔宏福苑火灾事件，为受影响客户提供适切支援。如有查询，请致电客户服务热线2287 6767或亲临大埔分行（地址：新界大埔广福道152至172号大埔商业中心地下G及H号舖）。

相关文章：大埔宏福苑五级火｜港保险业动员支援宏福苑居民 主动联络受影响客户 加快理赔 附各保险公司支援措施