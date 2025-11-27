Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜金管局与银行业全力协助 包括提取流动资金及延迟还款宽限

商业创科
更新时间：16:38 2025-11-27 HKT
发布时间：16:38 2025-11-27 HKT

金管局及银行公会对昨日大埔宏福苑五级火警事件表示极度哀痛，对死者表示沉痛哀悼及对伤者和受影响家庭致以深切慰问。金管局和银行公会正保持紧密联系，确保业界能为受事件影响市民提供最大支持。此外，银行公会表示，原定12月2至4日的访京团将会顺延。

优先及加快补办银行文件

金管局及银行公会向银行业界呼吁，若有受影响人士因目前状况而需要银行酌情处理，银行应尽量灵活提供支援，包括协助相关人士提取流动资金、优先及加快补办银行文件、提供延迟还款宽限及豁免罚息和手续费、增加大埔区银行职员人手，以确保他们及时得到适切的服务。

金管局及银行公会将密切留意事态发展，并因应实际情况，协调银行业界灵活为市民提供支援，以解决他们在银行服务及流动资金方面的急切需求。

相关文章：李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万

汇丰实施一系列紧急措施

汇丰宣布，实施一系列紧急措施为受灾居民提供适切支援，其中包括为未能出示香港身份证、存折或提款卡的受影响客户作出特别服务安排，并加快为他们更换提款卡、信用卡及扣账卡。此外，汇丰保险将提供加快及个人化的理赔服务，以及视像心理健康支援，以协助受影响的个人寿险持有人。

该行将增加两间距离宏福苑最近分行之人手，以加强服务支援，并已设立专线，为受影响客户提供协助：

新界大埔广福道54-58号地下及2楼 大埔分行
新界大埔广福道54-58号1楼 大埔卓越理财中心

汇丰银行服务 / 汇丰人寿保险：2233 3066
汇丰一般保险（由安盛 AXA 营运）：2894 4676

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
宏福苑五级火‧持续更新｜83死逾70伤 料早上9点前完成全部7幢爆破救援
突发
6小时前
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
01:51
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜全身熏黑消防员忍手唔愿拎饮品「留俾市民」 义工追住递水：你哋系最值得去攞
大埔宏福苑五级火｜义工见全身熏黑消防员 忍手唔好意思拎饮品欲留俾居民 义工追住递水：你哋系最值得去攞
生活百科
12小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
13小时前
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
02:24
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
突发
7小时前
消防处副处长（行动）陈庆勇今日（28日）凌晨表示，灭火行动大致完成，现时仅余四个单位仍在扑救，其余地方正洒水降温，避免「死灰复燃」。蔡楚辉摄
大埔宏福苑五级火｜消防通宵处理25宗求助个案 死伤者多集中宏昌阁宏泰阁
突发
3小时前
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方 被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜元洲仔里化身消防员「休息点」 市民纷赠物资感谢救火英雄
突发
2小时前