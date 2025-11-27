大埔宏福苑五级火｜金管局与银行业全力协助 包括提取流动资金及延迟还款宽限

金管局及银行公会对昨日大埔宏福苑五级火警事件表示极度哀痛，对死者表示沉痛哀悼及对伤者和受影响家庭致以深切慰问。金管局和银行公会正保持紧密联系，确保业界能为受事件影响市民提供最大支持。此外，银行公会表示，原定12月2至4日的访京团将会顺延。

优先及加快补办银行文件

金管局及银行公会向银行业界呼吁，若有受影响人士因目前状况而需要银行酌情处理，银行应尽量灵活提供支援，包括协助相关人士提取流动资金、优先及加快补办银行文件、提供延迟还款宽限及豁免罚息和手续费、增加大埔区银行职员人手，以确保他们及时得到适切的服务。

金管局及银行公会将密切留意事态发展，并因应实际情况，协调银行业界灵活为市民提供支援，以解决他们在银行服务及流动资金方面的急切需求。

汇丰实施一系列紧急措施

汇丰宣布，实施一系列紧急措施为受灾居民提供适切支援，其中包括为未能出示香港身份证、存折或提款卡的受影响客户作出特别服务安排，并加快为他们更换提款卡、信用卡及扣账卡。此外，汇丰保险将提供加快及个人化的理赔服务，以及视像心理健康支援，以协助受影响的个人寿险持有人。

该行将增加两间距离宏福苑最近分行之人手，以加强服务支援，并已设立专线，为受影响客户提供协助：

新界大埔广福道54-58号地下及2楼 大埔分行

新界大埔广福道54-58号1楼 大埔卓越理财中心

汇丰银行服务 / 汇丰人寿保险：2233 3066

汇丰一般保险（由安盛 AXA 营运）：2894 4676