Cafe Deco逆市增设逾20间餐厅 周维正：辛苦日子从未失去希望

商业创科
更新时间：10:52 2025-11-27 HKT
发布时间：10:52 2025-11-27 HKT

本港餐饮市场近年历经多重考验，Cafe Deco Group却逆市扩张，于近两年新设逾20间餐厅，董事周维正称：「辛苦的日子里从未失去希望，当前香港的气氛正好转」，料2026年集团整体同店销售额按年可增长5%。Cafe Deco Group为其士国际（025）旗下餐饮集团，由2010年透过合并两间餐饮集团成立，现时于香港拥有42间门店，周维正及其他股东合共持有约75%的股份。

租金情况已经稳定

租金方面，周维正认为，「租金情况已经稳定，暂不会是主要压力」，集团多数租约采用「保底租金+销售额分成」模式，以争取更优舖位。他指，将优先提升同店销售额增长，「不盲目追求门店数量」，计划于2026年新开5间门店，布局成熟品牌与高流量商场。

海外市场方面，周维正指，除澳洲现有门店外，已和日本合作伙伴洽谈在当地引入特色休闲餐饮，强调「不复制香港模式」，会因地制宜开拓餐饮版图。

不排除上市可能

周维正表示，集团透过旗下海鲜肉类加工工及烘焙工作坊为本港餐厅及超市供货，B2B（企业对企业）业务收入占总营收约25%。加工批发的供应链业务客群稳定，为集团提供财政支持，同时降低集团自身餐厅的食材成本。问及日后是否有上市规划，周维正称「不排除上市可能」。

